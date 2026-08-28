Что будет с военнослужащими в СЗЧ после 20 сентября

Военнослужащий ВСУ. Фото: Force in the flame

До 20 сентября 2026 года военнослужащие, самовольно покинувшие службу до 12 июня, могут на законных основаниях вернуться в армию по упрощенной процедуре и избежать уголовной ответственности. Этот механизм позволяет самостоятельно выбрать новое подразделение. После истечения срока перевестись по такой схеме уже будет невозможно, поэтому путь назад станет реальным только через суды и резервные батальоны.

Как вернуться из СЗЧ до 20 сентября, когда будут возобновлены выплаты, и другие популярные вопросы военных объяснили в Киевском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Реклама

Кто имеет право на легальное возвращение в ВСУ после СЗЧ

Вернуться в армию легально и без лишней бюрократии могут военнослужащие ВСУ, Нацгвардии (НГУ) и Государственной специальной службы транспорта (ГССТ). Главное условие — факт самовольного оставления части (СОЧ) должен быть зафиксирован не позднее 12 июня 2026 года включительно. Все случаи, произошедшие с 13 июня, под действие этой программы уже не подпадают.

У бойцов есть время подать рапорт до 20 сентября 2026 года. Если упустить этот шанс, после 20 сентября самостоятельный выбор подразделения будет запрещен. Легализация будет происходить исключительно через судебные процессы и последующее зачисление в батальоны резерва без учета пожеланий военнослужащего.

Как подать рапорт и выбрать желаемое подразделение

Сменить подразделение можно только в пределах своей структуры: например, из ВСУ переводят только в ВСУ, а из Нацгвардии — исключительно в Нацгвардию. Для подачи документов есть несколько способов.

Читайте также:

Нацгвардейцы используют преимущественно приложение "Армия+". Для ДССТ доступно приложение "Армия+" или прямое обращение в новую часть. В ВСУ есть три варианта: цифровое приложение, посещение 1-го или 2-го рекрутингового центра ВСУ или прямая связь с отделом рекрутинга желаемого подразделения. При этом закон запрещает подавать несколько рапортов одновременно, так как на рассмотрении может находиться только один.

В самом рапорте военнослужащий указывает свой гражданский и боевой опыт, образование, состояние здоровья и прилагает необходимые документы. В дальнейшем окончательное решение о должности принимает рекрутер, учитывая навыки человека и реальные потребности подразделения.

Сроки рассмотрения рапорта и путь в часть

Каждая структура имеет свои сроки проверки. Документы бойцов ВСУ и ДССТ рассматриваются до 7 дней, в течение которых рекрутер может позвонить для уточнения деталей. В Нацгвардии процедура проходит быстрее и длится до 96 часов, после чего командующий НГУ издает соответствующий приказ.

Как только рапорт согласован, военному дают время на переезд. Для ВСУ и ДССТ это 5 суток. Нацгвардейцы же должны прибыть на место через 48 часов после того, как получат уведомление в "Армия+" о подписании приказа.

Чтобы избежать проблем с полицией, ТЦК или Военной службой правопорядка во время пути, в приложении в разделе "Армия ID" появится белая полоска «В пути». Её вместе с реквизитами согласованного рапорта нужно показывать патрулям в качестве доказательства добровольного возвращения. Если же оформление проходило через рекрутинговый центр, в качестве подтверждения будет служить бумажное предписание.

Что будет с выплатами после восстановления из СЗЧ

Возвращение на службу не означает, что уголовное производство будет закрыто автоматически. Этот вопрос рассматривается отдельно в соответствии с установленной законом процедурой, предусмотренной частью 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины. Однако добровольный шаг навстречу является главным условием для легального решения проблемы со следствием.

На новом месте службы военнослужащий сразу же получает продовольственное обеспечение в день прибытия. В течение следующих семи дней человека зачисляют в списки личного состава, после чего ему возвращают вещевое, денежное и все другие виды обеспечения. Дополнительной гарантией является то, что в течение следующих шести месяцев командование не сможет перевести бойца в другую часть без его личного письменного согласия.

Новини.LIVE писали о том, что подозрение в самовольном оставлении службы не всегда свидетельствует о сознательном бегстве из армии. Нередко этот статус возникает из-за штабной путаницы, затянувшейся реабилитации в госпитале или пребывания в плену. Семьям в таких случаях советуют действовать в соответствии с четкой юридической инструкцией.

В то же время закрытие дела о самовольном отсутствии автоматически возвращает военному право на льготную ипотеку "еОселя". Впрочем, банки все равно могут отклонить заявку из-за других препятствий.