Що буде із військовослужбовцями у СЗЧ після 20 вересня

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Force in the flame

До 20 вересня 2026 року військові, які самовільно залишили службу до 12 червня, можуть легально повернутися в армію за спрощеною процедурою і уникнути кримінальної відповідальності. Цей механізм дозволяє самостійно обрати новий підрозділ. Після дедлайну перевестися за такою схемою уже буде неможливо, тому шлях назад стане реальним лише через суди та резервні батальйони.

Як повернутися зі СЗЧ до 20 вересня, коли будуть поновлені виплати та інші популярні питання військових пояснили у Київському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Реклама

Хто має право на легальне повернення до ЗСУ після СЗЧ

Повернутися до війська легально та без зайвої бюрократії можуть військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії (НГУ) та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ). Головна умова — це те, що факт самовільного залишення частини (СЗЧ) має бути зафіксований не пізніше, аніж до 12 червня 2026 року включно. Усі випадки, які сталися з 13 червня, під дію цієї програми вже не підпадають.

У бійців є час подати рапорт до 20 вересня 2026 року. Якщо втратити цей шанс, після 20 вересня обирати підрозділ самостійно заборонять. Легалізація відбуватиметься виключно через судові процеси та подальше зарахування до батальйонів резерву без урахування побажань військового.

Як подати рапорт та обрати бажаний підрозділ

Змінити підрозділ можна лише в межах своєї структури: наприклад, із ЗСУ переводять тільки в ЗСУ, а з Нацгвардії — виключно в Нацгвардію. Для подачі документів є кілька шляхів.

Читайте також:

Нацгвардійці використовують переважно застосунок "Армія+". Для ДССТ доступна "Армія+" або пряме звернення до нової частини. У ЗСУ варіантів три: цифровий додаток, візит до 1-го чи 2-го центру рекрутингу ЗСУ або прямий зв'язок із відділом рекрутингу бажаного підрозділу. Водночас закон забороняє подавати кілька рапортів одночасно, бо на розгляді може бути лише один.

У самому рапорті військовий вказує свій цивільний та бойовий досвід, освіту, стан здоров'я і додає необхідні документи. Надалі вже остаточне рішення про посаду ухвалює рекрутер, зважаючи на навички людини та реальні потреби підрозділу.

Строки розгляду рапорту та дорога до частини

Кожна структура має свої терміни перевірки. Документи бійців ЗСУ та ДССТ розглядають до 7 днів, протягом яких рекрутер може зателефонувати для уточнення деталей. У Нацгвардії процедура швидша і триває до 96 годин, після чого командувач НГУ видає відповідний наказ.

Щойно рапорт погоджено, військовому дають час на переїзд. Для ЗСУ та ДССТ це 5 діб. Нацгвардійці ж мають прибути на місце за 48 годин після того, як отримають сповіщення в "Армія+" про підписання наказу.

Щоб уникнути проблем із поліцією, ТЦК або Військовою службою правопорядку під час дороги, у застосунку в розділі "Армія ID" з'явиться біла стрічка "У дорозі". Її разом із реквізитами погодженого рапорту треба показувати патрулям як доказ добровільного повернення. Якщо ж оформлення йшло через рекрутинговий центр, захистом слугуватиме паперовий припис.

Що буде з виплатами після поновлення зі СЗЧ

Повернення на службу не означає, що кримінальне провадження закриють автоматично. Це питання розглядається окремо за законною процедурою, яку визначає частина 5 статті 401 Кримінального кодексу України. Однак добровільний крок назустріч є головною передумовою для легального вирішення проблеми зі слідством.

На новому місці служби військовослужбовець одразу отримує продовольче забезпечення у день прибуття. Протягом наступних семи днів людину зараховують до списків особового складу, після чого їй повертають речове, грошове та всі інші види забезпечення. Додатковою гарантією є те, що протягом наступних шести місяців командування не зможе перевести бійця до іншої частини без його особистої письмової згоди.

Новини.LIVE писали про те, що підозра в СЗЧ ще не завжди свідчить про свідому втечу з армії. Нерідко статус з'являється через штабну плутанину, затяжну реабілітацію в госпіталі чи перебування в полоні. Родинам у таких випадках радять діяти за чіткою юридичною інструкцією.

Водночас закриття провадження щодо СЗЧ автоматично повертає військовому право на пільгову іпотеку "єОселя". Утім, банки все одно можуть відхилити заявку через іншу перепону.