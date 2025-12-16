Неизвестные в форме задерживают прохожих, а военкомы оформляют это как личное желание служить

Группа оповещения ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В статистике мобилизации часто скрывается подмена понятий. Мужчин задерживают на улицах, силой везут в военкоматы, а на бумаге они становятся "добровольцами".

О системности такой практики заявил адвокат Сергей Старенький в эфире проекта "День.LIVE".

Кто на самом деле патрулирует улицы

Старенький обратил внимание на важную деталь. Люди в военной форме, которые останавливают прохожих, далеко не всегда являются штатными работниками ТЦК. Часто это представители ДФТО (Добровольческих формирований территориальных общин).

Они переодеты в камуфляж. Они выглядят как военные. Но их функция в этой схеме - физическая доставка.

"ТЦК привлекает лиц, которые переодеты в военную форму, под предлогом ТЦК. Которых доставляют в центр комплектования", — пояснил адвокат.

"Экспресс-медосмотр" за полтора часа

Механизм работает быстро. Юрист привел конкретный пример из Броваров, о котором стало известно летом. Сценарий выглядит так: местное ДФТО задерживает человека якобы за нарушение правил учета. Его везут в ТЦК. А дальше начинается оформление документов.

"Броварской ТЦК уже оформляет это так: лицо появилось добровольно, изъявило желание, поехало, за полтора часа прошло ВВК и через три часа уже где-то в учебном центре", — рассказал Старенький.

Адвокат отмечает: это не единичные эксцессы, а системная проблема. Власть не реагирует должным образом, ведь приоритет — количество мобилизованных.

Однако с юридической точки зрения ситуация однозначна. Если кадровые офицеры ТЦК участвуют в таких схемах и подделывают обстоятельства прибытия человека, их действия квалифицируются как служебное преступление.

