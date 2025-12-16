Відео
Головна Мобілізація "Добровільно" під конвоєм — адвокат розкрив нову схему ТЦК

"Добровільно" під конвоєм — адвокат розкрив нову схему ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 01:30
Невідомі у формі затримують перехожих, а військкоми оформлюють це як "особисте бажання служити" — експерт пояснив механізм
Група сповіщення ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

У статистиці мобілізації часто ховається підміна понять. Чоловіків затримують на вулицях, силоміць везуть до військкоматів, а на папері вони стають "добровольцями".

Про системність такої практики заявив адвокат Сергій Старенький в ефірі проєкту "День.LIVE".

Читайте також:

Хто насправді патрулює вулиці

Старенький звернув увагу на важливу деталь. Люди у військовій формі, які зупиняють перехожих, далеко не завжди є штатними працівниками ТЦК. Часто це представники ДФТГ (Добровольчих формувань територіальних громад).

Вони перевдягнені у камуфляж. Вони виглядають як військові. Але їхня функція у цій схемі — фізичне доставлення.

"ТЦК залучає осіб, які перевдягнуті у військову форму, під приводом ТЦК. Яких доставляють до центру комплектування", — пояснив адвокат.

"Експрес-медогляд" за півтори години

Механізм працює швидко. Юрист навів конкретний приклад із Броварів, про який стало відомо влітку. Сценарій виглядає так: місцеве ДФТГ затримує людину нібито за порушення правил обліку. Її везуть до ТЦК. А далі починається оформлення документів.

"Броварський ТЦК уже оформлює це так: особа з'явилася добровільно, виявила бажання, поїхала за півтори години пройшла ВЛК і через три години вже десь у навчальному центрі", — розповів Старенький.

Адвокат наголошує: це не поодинокі ексцеси, а системна проблема. Влада не реагує належним чином, адже пріоритет — кількість мобілізованих.

Проте з юридичної точки зору ситуація однозначна. Якщо кадрові офіцери ТЦК беруть участь у таких схемах і підробляють обставини прибуття людини, їхні дії кваліфікуються як службовий злочин.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що юристи сказали, кого з військовозобов'язаних осіб можуть виключити з військового обліку.

Також ми повідомляли, що за прогнозом юриста Геннадія Друзенко, після війни українці масово підуть до судів, що спричинить посадки представників ТЦК за "бусифікацію".

армія військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
