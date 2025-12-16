Невідомі у формі затримують перехожих, а військкоми оформлюють це як "особисте бажання служити" — експерт пояснив механізм

Група сповіщення ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

У статистиці мобілізації часто ховається підміна понять. Чоловіків затримують на вулицях, силоміць везуть до військкоматів, а на папері вони стають "добровольцями".

Про системність такої практики заявив адвокат Сергій Старенький в ефірі проєкту "День.LIVE".

Хто насправді патрулює вулиці

Старенький звернув увагу на важливу деталь. Люди у військовій формі, які зупиняють перехожих, далеко не завжди є штатними працівниками ТЦК. Часто це представники ДФТГ (Добровольчих формувань територіальних громад).

Вони перевдягнені у камуфляж. Вони виглядають як військові. Але їхня функція у цій схемі — фізичне доставлення.

"ТЦК залучає осіб, які перевдягнуті у військову форму, під приводом ТЦК. Яких доставляють до центру комплектування", — пояснив адвокат.

"Експрес-медогляд" за півтори години

Механізм працює швидко. Юрист навів конкретний приклад із Броварів, про який стало відомо влітку. Сценарій виглядає так: місцеве ДФТГ затримує людину нібито за порушення правил обліку. Її везуть до ТЦК. А далі починається оформлення документів.

"Броварський ТЦК уже оформлює це так: особа з'явилася добровільно, виявила бажання, поїхала за півтори години пройшла ВЛК і через три години вже десь у навчальному центрі", — розповів Старенький.

Адвокат наголошує: це не поодинокі ексцеси, а системна проблема. Влада не реагує належним чином, адже пріоритет — кількість мобілізованих.

Проте з юридичної точки зору ситуація однозначна. Якщо кадрові офіцери ТЦК беруть участь у таких схемах і підробляють обставини прибуття людини, їхні дії кваліфікуються як службовий злочин.

