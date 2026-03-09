Военного не выпустили за границу - какой документ должны выдать

Проверка документов на границе. Фото: depositphotos, Facebook "Західний кордон". Коллаж: Новини.LIVE

Военнообязанные граждане, имеющие право на выезд за границу, могут быть остановлены на пропускном пункте. В таком случае пограничники должны выдать гражданину соответствующий документ.

Выезд за границу

Во время действия военного положения выезд из Украины является ограниченным. Так, запрещено выезжать за границу военнообязанным гражданам.

К юристам обратился гражданин, который не смог пересечь государственную границу. При этом мужчина отметил, что он имел на это право и все необходимые документы на руках.

Гражданин поинтересовался, нужно ли ему получить какое-то письменное свидетельство об отказе в выезде за границу. Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил, что такой документ действительно нужно получить в ГПСУ.

Какой документ должны выдать пограничники

"Первое, что Вы должны были получить на месте — это письменное "Решение об отказе в пересечении государственной границы Украины". Без этого документа вы не имеете официального подтверждения отказа, а следовательно, нечего обжаловать", — отметил Дерий.

Юрист подчеркнул, что пограничники обязаны выдать гражданину один экземпляр этого решения. Если же его не предоставили — это считается нарушением процедуры.

Кроме того, пояснил Владислав Дерий, такой гражданин имеет законное право еще раз попробовать пересечь государственную границу, причем на том же пункте пропуска. "Однако, если Вы просто приедете с теми же документами без изменений, шансы на повторный отказ очень высоки", — признал юрист.

В ситуации с отсрочкой решающее значение имеет не дата прохождения ВВК, а наличие законного основания для выезда и его отражение в реестрах. Если у гражданина оформлена отсрочка в связи с гибелью близкого родственника во время войны, и она должным образом внесена в учетные данные, именно это является основным основанием для пересечения границы

Один из документов — это военно-учетный документ, в бумажной или электронной форме. Он предъявляется по требованию представителя Государственной пограничной службы.