Відмова виїзду за кордон - потрібні документи

Військовозобов’язані громадяни, які мають право на виїзд за кордон, можуть бути зупинені на пропускному пункті. У такому випадку прикордонники повинні видати громадянину відповідний документ.

Виїзд за кордон

Під час дії воєнного стану виїзд з України є обмежений. Так, заборонено виїжджати за кордон військовозобов’язаним громадянам.

До юристів звернувся громадянин, який не зміг перетнути державний кордон. При цьому чоловік зазначив, що він мав на це право і усі потрібні документи на руках.

Громадянин поцікавився, чи потрібно йому отримати якесь письмове свідчення про відмову у виїзді за кордон. Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що такий документ справді потрібно отримати у ДПСУ.

Який документ мають видати прикордонники

"Перше, що Ви повинні були отримати на місці — це письмове "Рішення про відмову у перетині державного кордону України". Без цього документа ви не маєте офіційного підтвердження відмови, а отже, не маєте чого оскаржувати", — наголосив Дерій.

Юрист підкреслив, що прикордонники зобов’язані видати громадянину один примірник цього рішення. Якщо ж його не надали — це вважається порушенням процедури.

Крім того, пояснив Владислав Дерій, такий громадянин має законне право ще раз спробувати перетнути державний кордон, причому на тому ж пункті пропуску. "Проте, якщо Ви просто приїдете з тими самими документами без змін, шанси на повторну відмову дуже високі", — визнав юрист.

У ситуації з відстрочкою вирішальне значення має не дата проходження ВЛК, а наявність законної підстави для виїзду та її відображення в реєстрах. Якщо у громадянина оформлена відстрочка у зв’язку із загибеллю близького родича під час війни, і вона належним чином внесена до облікових даних, саме це є основною підставою для перетину кордону

Один із документів – це військово-обліковий документ, у паперовій чи електронній формі. Він пред’являється за вимогою представника Державної прикордонної служби.