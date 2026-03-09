Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Який документ треба отримати після відмови у виїзді за кордон

Який документ треба отримати після відмови у виїзді за кордон

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 15:25
Відмова виїзду за кордон - потрібні документи
Перевірка документів на кордоні. Фото: depositphotos, Facebook "Західний кордон". Колаж: Новини.LIVE

Військовозобов’язані громадяни, які мають право на виїзд за кордон, можуть бути зупинені на пропускному пункті. У такому випадку прикордонники повинні видати громадянину відповідний документ.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Виїзд за кордон

Під час дії воєнного стану виїзд з України є обмежений. Так, заборонено виїжджати за кордон військовозобов’язаним громадянам.

До юристів звернувся громадянин, який не зміг перетнути державний кордон. При цьому чоловік зазначив, що він мав на це право і усі потрібні документи на руках.

Громадянин поцікавився, чи потрібно йому отримати якесь письмове свідчення про відмову у виїзді за кордон. Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що такий документ справді потрібно отримати у ДПСУ.

Який документ мають видати прикордонники

"Перше, що Ви повинні були отримати на місці — це письмове "Рішення про відмову у перетині державного кордону України". Без цього документа ви не маєте офіційного підтвердження відмови, а отже, не маєте чого оскаржувати", — наголосив Дерій.

Юрист підкреслив, що прикордонники зобов’язані видати громадянину один примірник цього рішення. Якщо ж його не надали — це вважається порушенням процедури.

Крім того, пояснив Владислав Дерій, такий громадянин має законне право ще раз спробувати перетнути державний кордон, причому на тому ж пункті пропуску. "Проте, якщо Ви просто приїдете з тими самими документами без змін, шанси на повторну відмову дуже високі", — визнав юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібна ВЛК для виїзду за кордон з відстрочкою.

У ситуації з відстрочкою вирішальне значення має не дата проходження ВЛК, а наявність законної підстави для виїзду та її відображення в реєстрах. Якщо у громадянина оформлена відстрочка у зв’язку із загибеллю близького родича під час війни, і вона належним чином внесена до облікових даних, саме це є основною підставою для перетину кордону

Додамо, ми повідомляли про те, які два документи потрібні для виїзду за кордон 18-22-річних громадян.

Один із документів – це військово-обліковий документ, у паперовій чи електронній формі. Він пред’являється за вимогою представника Державної прикордонної служби. 

кордон прикордонники документи військовозобов'язані виїзд за кордон
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації