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Документы для группы оповещения ТЦК — хватит ли "Резерв+"

27 сентября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Резерв+ для группы оповещения ТЦК - достаточен ли это аргумент для обновления ВУД
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

С 2024 года в Украине действуют и равны с бумажными военно-учетными документами электронные ВУД. Так что приложения "Резерв+" вполне достаточно для предъявления группе оповещения ТЦК.

Об этом на портале b2bconsult рассказала юрист Неля Романенко.

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Неля Романенко напомнила, комментируя ситуацию с группами оповещения ТЦК, что в Украине с 2024 года вступили в силу электронные военно-учетные документы.

"Согласно пункту 9 Порядка оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов и формы такого документа, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 559, военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме обладают одинаковой юридической силой", — подчеркнула юрист.

Что должно быть в электронном ВУД

Электронный военно-учетный документ можно сгенерировать в мобильном приложении "Резерв+".

Главное в этом документе — иметь QR-код, который группы оповещения ТЦК могут проверить с помощью смартфона.

Итак, резюмировала юрист, приложения "Резерв+" вполне хватает для того, чтобы предъявить представителям территориального центра комплектования.

Напомним, в ТЦК объясняли, что делать, когда заключение ВЛК не отображается в "Резерв+".

Добавим, в Минобороны отметили, что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+".

мобилизация военный билет ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ

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