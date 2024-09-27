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Документи для групи оповіщення ТЦК — чи вистачить "Резерв+"

27 вересня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Резерв+ для групи оповішення ТЦК - чи достатній це аргумент для оновлення ВОД
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

З 2024 року в Україні є чинним і рівними з паперовими військово-обліковими документами електронні ВОД. Тож застосунку "Резерв+" цілком достатньо для пред’явлення групі оповіщення ТЦК.

Про це на порталі b2bconsult розповіла юристка Неля Романенко.

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Неля Романенко нагадала, коментуючи ситуацію із групами оповіщення ТЦК, що в Україні з 2024 року набули чинності електронні військово-облікові документи.

"Згідно з пунктом 9 Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів і форми такого документа, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 559, військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу", — підкреслила юристка.

Що має бути в електронному ВОД

Електронний військово-обліковий документ можна згенерувати у мобільному застосунку "Резерв+".

Головне у цьому документі — мати QR-код, який групи оповіщення ТЦК можуть перевірити за допомогою смартфона.

Тож, резюмувала юристка, застосунку "Резерв+" цілком вистачає для того, аби пред’явити представникам територіального центру комплектування.

Нагадаємо, у ТЦК пояснювали, що робити, коли висновок ВЛК не відображається у "Резерв+".

Додамо, у Міноборони зазначили, що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+".

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