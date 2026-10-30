Пограничник проставляет штамп в документе. Фото: ГПСУ

Украинские военнослужащие могут провести ежегодный отпуск за пределами страны. Закон гарантирует им такое право. Но для этого необходимо заранее получить согласие командира и правильно оформить документы. Подавать рапорт следует как минимум за 15 дней до выезда, обязательно указав точный маршрут, адрес пребывания и транспорт, на котором будет путешествовать боец.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Как военному получить разрешение на выезд за границу в отпуск

Военнослужащие имеют законное право выехать на отдых в другую страну во время своего ежегодного отпуска. Но просто собрать вещи и уехать не получится, ведь этот процесс требует четкого соблюдения процедуры.

Первой и самой главной задачей будет получение разрешения от непосредственного командира вашей воинской части. Обращаться к руководству нужно заранее. Закон требует подать соответствующий рапорт не позднее чем за 15 календарных дней до даты начала отпуска по вашему графику.

Что обязательно нужно указать в рапорте

Чтобы командир принял положительное решение, документ должен быть максимально конкретным. В рапорте военнослужащий должен подробно описать детали своей предстоящей поездки.

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В частности, необходимо указать:

точные даты выезда из Украины и запланированного возвращения;

страну, город и конкретный адрес, где вы будете находиться;

вид транспорта, на котором планируете ехать;

название пункта пропуска, через который будете пересекать границу.

Какие документы предъявить на границе

Если командование отпускает военнослужащего, остается успешно пройти контроль Государственной пограничной службы. Инспекторы будут проверять как личность военнослужащего, так и законность его выезда.

На пункте пропуска необходимо предъявить:

действующий загранпаспорт;

военный билет или удостоверение офицера;

отпускной билет установленного образца;

выписку из приказа командира части, в которой четко прописано разрешение на выезд за границу.

Какие нюансы могут возникнуть на пункте пропуска

При пересечении границы как при выезде из Украины, так и при въезде обратно, военным рекомендуют лично просить пограничников ставить штампы с датами в заграничный паспорт. Это поможет зафиксировать точные сроки поездки и избежать проблем после возвращения.

Новини.LIVE сообщали, что военные, работающие с госсекретом, могут выехать в отпуск за границу, но одной подписи командира здесь недостаточно. О такой поездке обязательно нужно письменно уведомить службу режима и секретности, иначе есть риск получить уголовное дело из-за угрозы утечки секретных данных.

Мужчин с отсрочкой от мобилизации за пределы страны тоже выпускают, но контроль на границе максимально тщательный. Даже мелкая ошибка или отсутствие одной бумажки сразу препятствует выезду.