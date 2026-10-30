Прикордонник штампує документ. Фото: ДПСУ

Українські військові можуть провести щорічну відпустку за межами країни. Закон гарантує їм таке право. Але для цього потрібно завчасно отримати згоду командира та правильно оформити папери. Подавати рапорт слід мінімум за 15 днів до виїзду, обов'язково вказавши точний маршрут, адресу перебування і транспорт, яким подорожуватиме боєць.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

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Як військовому відпроситися за кордон на відпочинок

Військовослужбовці мають законне право виїхати на відпочинок до іншої країни під час своєї щорічної відпустки. Але просто зібрати речі та поїхати не вийде, адже даний процес вимагає чіткого дотримання процедури.

Найпершим та найголовнішим завдання буде отримання дозволу від безпосереднього командира вашої військової частини. Звертатися до керівництва треба заздалегідь. Закон вимагає подати відповідний рапорт не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати початку відпустки за вашим графіком.

Що обов'язково вказувати у рапорті

Щоб командир ухвалив позитивне рішення, документ має бути максимально конкретним. У рапорті військовий повинен розписати деталі своєї майбутньої поїздки.

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Зокрема, треба вказати:

точні дати виїзду з України та запланованого повернення;

країну, місто та конкретну адресу, де ви будете перебувати;

вид транспорту, яким плануєте їхати;

назву пункту пропуску, через який перетинатимете кордон.

Які документи показати на кордоні

Якщо командування відпускає бійця, залишається успішно пройти контроль Державної прикордонної служби. Інспектори перевірятимуть як особу військового, так і легальність його виїзду.

На пункті пропуску потрібно показати:

чинний закордонний паспорт;

військовий квиток або посвідчення офіцера;

відпускний квиток встановленого зразка;

витяг із наказу командира частини, де чітко прописаний дозвіл на виїзд за кордон.

Які можуть виникнути нюанси на пункті пропуску

Під час перетину кордону як на виїзд з України, так і на в'їзд назад, військовим радять особисто просити прикордонників ставити штампи з датами у закордонний паспорт. Це допоможе зафіксувати точні терміни поїздки та уникнути проблем після повернення.

Новини.LIVE інформували, що військові, які працюють із держтаємницею, можуть виїхати у відпустку за кордон, але просто підпису командира тут замало. Про таку поїздку обов'язково треба письмово попередити службу режиму та секретності, інакше є ризик отримати кримінальну справу через загрозу витоку таємних даних.

Чоловіків із бронюванням від мобілізації за межі країни теж випускають, але контроль на кордоні максимально прискіпливий. Навіть дрібна помилка чи відсутність одного папірця одразу закриває виїзд.