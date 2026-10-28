Военнослужащий на фронте и приложение "Дія". Фото: коллаж Новини.LIVE

Украинские ветераны и семьи погибших военнослужащих отныне могут получить выписку из профильного реестра онлайн. Документ с QR-кодом для оформления льгот бесплатно формируется через портал "Дія" всего за несколько минут без загрузки дополнительных сканов.

Об этом сообщил Сумской ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Новая услуга для ветеранов на портале «Дия»

Министерство по делам ветеранов совместно с порталом «Дия» запустили новый цифровой сервис для военнослужащих и их семей. Вместо личных визитов в государственные учреждения подтвердить свой статус теперь можно онлайн.

Электронная выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ) формируется автоматически. Полученный файл в формате PDF содержит квалифицированную электронную печать профильного министерства и защитный QR-код, с помощью которого проверяется достоверность данных.

Этот цифровой документ имеет полную юридическую силу при оформлении льгот или социальных выплат, гарантированных государством. Услуга абсолютно бесплатна, а весь процесс от подачи запроса до получения результата занимает около пяти минут.

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Кто имеет доступ к цифровому документу

Главным условием для успешного формирования выписки является наличие актуальных данных о человеке в электронной базе ЕГРВВ. Если информация отсутствует или требует уточнения, система отклонит запрос.

В соответствии с установленными правилами, воспользоваться новым функционалом могут:

участники боевых действий (УБД) и участники войны;

лица, получившие инвалидность в результате военных действий;

члены семей погибших или умерших защитников, защитниц и ветеранов;

граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной;

пострадавшие участники Революции Достоинства.

Как сгенерировать справку онлайн

Для получения файла не требуется сканировать никаких дополнительных документов. Пользователю необходимо авторизоваться непосредственно на портале "Дія" по ссылке и перейти в специальный раздел "Ветеран PRO". Далее следует выбрать услугу "Выписка из Реестра ветеранов".

Раздел для получения документа. Фото: скриншот

Система предложит проверить правильность указанных личных данных, после чего останется лишь подтвердить запрос, нажав кнопку "Готово". Заполнение электронной заявки занимает примерно минуту.

Готовый PDF-документ автоматически отправляется на указанный адрес электронной почты, а также сохраняется для скачивания в разделе полученных документов в личном кабинете пользователя.

Оформление документов для детей через ЦНАП

Параллельно с запуском цифровой системы правительство расширило возможности получения бумажных выписок через Центры предоставления административных услуг. Эта опция стала доступна для законных представителей и детей ветеранов в возрасте до 23 лет.

Бумажный документ из ЦНАП в основном требуется в учебных заведениях, когда студент или абитуриент оформляет государственную целевую поддержку для получения образования.

Новнии.LIVE ранее также сообщали о том, что военным, у которых уже было удостоверение УБД до начала большой войны, упростили правила обновления статуса. Теперь старый документ не будет препятствовать оформлению. Военным не придется ждать печати нового пластикового или бумажного бланка.

Также власти планируют сделать стоматологические услуги полностью бесплатными для бойцов прямо во время службы. Как сообщил министр по делам ветеранов Виталий Ким, до сих пор этому мешала база Минздрава, где защитники не имели отдельного льготного статуса и считались обычными гражданскими лицами. Сейчас систему дорабатывают, чтобы военные могли лечить зубы.