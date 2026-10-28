Військовослужбовець на фронті та застосунок "Дія". Фото: колаж Новини.LIVE

Українські ветерани та родини загиблих військових відтепер можуть згенерувати витяг із профільного реєстру онлайн. Документ із QR-кодом для оформлення пільг безкоштовно формується через портал "Дія" всього за кілька хвилин без завантаження додаткових сканів.

Про це повідомив Сумський ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Нова послуга для ветеранів на порталі "Дія"

Міністерство у справах ветеранів спільно з порталом "Дія" запустили новий цифровий сервіс для військовослужбовців та їхніх родин. Замість особистих візитів до державних установ підтвердити свій статус тепер можна онлайн.

Електронний витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) формується автоматично. Отриманий файл у форматі PDF містить кваліфіковану електронну печатку профільного міністерства та захисний QR-код, за допомогою якого перевіряється достовірність даних.

Цей цифровий документ має повну юридичну силу під час оформлення пільг чи соціальних виплат, гарантованих державою. Послуга є абсолютно безоплатною, а весь процес від подання запиту до отримання результату займає близько п'яти хвилин.

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Хто має доступ до цифрового документа

Головною умовою для успішної генерації витягу є наявність актуальних даних про людину в електронній базі ЄДРВВ. Якщо інформація відсутня або потребує уточнення, система відхилить запит.

Відповідно до встановлених правил, скористатися новим функціоналом можуть:

учасники бойових дій (УБД) та учасники війни;

особи, які отримали інвалідність внаслідок воєнних дій;

члени родин загиблих або померлих Захисників, Захисниць та ветеранів;

громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

постраждалі учасники Революції Гідності.

Як згенерувати довідку онлайн

Для отримання файлу не потрібно сканувати жодних додаткових паперів. Користувачу необхідно авторизуватися безпосередньо на порталі "Дія" за посиланням та перейти до спеціального розділу "Ветеран PRO". Далі слід обрати послугу "Витяг з Реєстру ветеранів".

Розділ для отримання документа. Фото: скриншот

Система запропонує перевірити правильність зазначених особистих даних, після чого залишається лише підтвердити запит, натиснувши кнопку "Готово". Заповнення електронної заявки триває орієнтовно хвилину.

Готовий PDF-документ автоматично надсилається на вказану електронну пошту, а також зберігається для завантаження у розділі отриманих документів в особистому кабінеті користувача.

Оформлення документів для дітей через ЦНАП

Паралельно із цифровим запуском уряд розширив можливості отримання фізичних витягів через Центри надання адміністративних послуг. Ця опція стала доступною для законних представників та дітей ветеранів віком до 23 років.

Паперовий документ із ЦНАПу переважно вимагають у навчальних закладах, коли студент або абітурієнт оформлює державну цільову підтримку для здобуття освіти.

Новини.LIVE інформували раніше також про те, що військовим, які вже мали посвідчення УБД до початку великої війни, спростили правила оновлення статусу. Тепер старий документ не заважатиме оформленню. Військовим не доведеться чекати на друк нового пластикового чи паперового бланка.

Також влада планує зробити стоматологічні послуги повністю безоплатними для бійців просто під час служби. Як повідомив міністр у справах ветеранів Віталій Кім, досі цьому заважала база МОЗ, де захисники не мали окремого пільгового статусу і рахувалися як звичайні цивільні. Зараз систему доопрацьовують, щоб військові могли лікувати зуби.