Переход с резервирования на отсрочку до 2026 года: как не попасть под призыв

Оформление документов в ТЦК. Фото: Полтавский ТЦК и СП

Изменение оснований для отсрочки сопряжено с риском внезапной мобилизации. Минобороны предупреждает: через ЦПАП нельзя перейти с бронирования на личную отсрочку. В промежуток времени между отменой бронирования и подачей нового заявления гражданин возвращается на общий учет и может быть призван в соответствии с действующим законодательством о военной службе и мобилизации.

Какую позицию в настоящее время занимают судьи в подобных исках и что нужно делать, чтобы не быть мобилизованным в период переоформления отсрочки после бронирования, объяснили в "Судебно-юридической газете", передает Новини.LIVE.

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Опасный промежуток времени в реестре "Оберіг" после бронирования

Среди украинцев распространилось ошибочное мнение, что переход от рабочей бронирования к персональной отсрочке, например, по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам, происходит так же просто, как и обычная смена оснований через центры предоставления административных услуг.

Однако Министерство обороны Украины предупреждает, что наличие законного права на отсрочку само по себе не защищает от мобилизации, если официальное заявление еще не подано.

Проблемы могут начаться в момент потери прежнего статуса. Как только предприятие отменяет бронирование своего работника, в реестре "Оберег" мгновенно появляется соответствующая запись. Гражданин сразу теряет статус специального воинского учета и становится обычным военнообязанным. Возникает опасный временной разрыв, когда, по сути, старая бронь уже не действует, а новая отсрочка еще не оформлена. Именно в этот период мужчина может получить повестку и оказаться в учебном центре.

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Почему ЦПАП не поможет в данном случае

Упрощенный механизм через ЦПАП работает исключительно для обмена одной персональной отсрочки на другую. Однако этот сервис технически и юридически не способен оформить переход с бронирования на персональную отсрочку или наоборот.

Это объясняется разными законодательными механизмами. Бронированием занимается работодатель на основании Порядка КМУ № 76. В свою очередь, персональную отсрочку рассматривает специальная комиссия при ТЦК и СП по личному обращению гражданина в соответствии с Порядком КМУ № 560.

Освобождение от призыва вступает в силу только с момента надлежащей регистрации заявления на отсрочку. Пункты 60 и 63 Порядка № 560 гарантируют, что до вынесения решения комиссией военнообязанного нельзя мобилизовать или отправить на медицинский осмотр (за исключением отдельных предусмотренных случаев). Но до подачи этих документов человек абсолютно беззащитен перед мобилизационными процедурами.

Какие решения принимают судьи по таким делам

Суды уже сформировали четкую позицию, что потенциальное право не заменяет юридического факта. Ярким примером стало дело № 520/6497/26, которое рассматривал Харьковский окружной административный суд. Инженер по охране труда имел законную отсрочку до 21 марта 2026 года. Чтобы продлить её, 27 февраля работодатель аннулировал прежний статус и в тот же день подал новую заявку через портал "Дія".

Однако 2 марта мужчину мобилизовали после прохождения ВЛК. Уведомление об отказе в новом бронировании поступило в «Дию» лишь в 22:11 того же дня, где система отказала, поскольку специалист уже числился призванным. Судья отклонил иск инженера об отмене мобилизации, отметив, что сам факт обработки заявки, даже если она длилась более 72 часов, не дает иммунитета.

Похожая ситуация произошла в Одессе (дело № 420/8135/26, решение от 16 июля 2026 года). Мастер депо АО "Укрзализныця" с действующей до 27 января бронировкой попал под переоформление, поскольку компания подтвердила статус критически важной. В связи с этим 16 января руководство подало заявление на аннулирование брони через "Дію". На следующий день железнодорожника доставили в ТЦК, он прошел ВЛК и был отправлен в армию.

Уведомление об успешной отмене прежнего статуса поступило работодателю только 17 января в 15:38. Предприятие сразу подало новую заявку, однако было уже поздно. В связи с этим судьи пояснили, что аннулирование в системе происходит автоматически в момент подачи заявления (16 января), а время 15:38 было лишь моментом доставки уведомления. Кроме того, суд подчеркнул, что наличие права на бронь не является основанием для демобилизации уже призванного военнослужащего.

Как безопасно изменить статус

Чтобы не попасть на фронт в период переоформления документов, правозащитники советуют:

собрать полный пакет документов, требуемый Порядком № 560 для выбранного основания отсрочки, а также тщательно проверить ещё до момента отмены бронирования работодателем;

помнить, что реестр обновляется мгновенно, поэтому человек теряет защиту сразу после нажатия кнопки в системе , даже если официальное уведомление об успешной отмене придет на телефон только на следующий день;

, даже если официальное уведомление об успешной отмене придет на телефон только на следующий день; как только бронирование аннулировано, военнообязанный должен без промедления подать заявление о предоставлении персональной отсрочки через ЦПАП;

документальное подтверждение принятия заявления администратором ЦПАП необходимо обязательно сохранить, поскольку в будущем этот документ активирует действие пункта 60 Порядка № 560, запрещающего ТЦК призывать человека до момента принятия решения комиссией.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что информация об обязательной мобилизации мужчин в возрасте 60+ с октября является фейком. Служить в таком возрасте закон обязывает только генералов и адмиралов. Все остальные мужчины пенсионного возраста не подлежат принудительному призыву, но они могут попасть в армию исключительно по собственному желанию, подписав годовой контракт.

Наличие паспорта другой страны также не защищает от мобилизации. Если военнообязанному от 25 до 60 лет и у него двойное гражданство, для ТЦК он остается в первую очередь гражданином Украины и подлежит призыву на общих основаниях без каких-либо привилегий.