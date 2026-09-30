Перехід з бронювання на відстрочку 2026: як не потрапити під призов

Оформлення документів в ТЦК. Фото: Полтавський ТЦК та СП

Зміна підстав для відстрочки несе ризик раптової мобілізації. Міноборони попереджає: через ЦНАП не можна перейти з бронювання на особисту відстрочку. У проміжок часу між скасуванням броні та подачею нової заяви громадянин повертається на загальний облік і може бути призваний згідно з чинним законодавством про військову службу та мобілізацію.

Яку позицію нині займають судді в подібних позовах та що треба робити аби не бути мобілізованим в період переоформлення відстрочки після бронювання пояснили в "Судово-юридичній газеті", передає Новини.LIVE.

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Небезпечний проміжок часу в реєстрі Оберіг після бронювання

Серед українців поширилася хибна думка, що перехід від робочого бронювання до персональної відстрочки, наприклад, за станом здоров'я чи сімейними обставинами, відбувається так само просто, як і звичайна зміна підстав через центри надання адміністративних послуг.

Однак Міністерство оборони України попереджає, що наявність законного права на відстрочку сама по собі не захищає від мобілізації, якщо офіційну заяву ще не подано.

Проблеми можуть початися в моменті втрати попереднього статусу. Щойно підприємство скасовує бронювання свого працівника, у реєстрі "Оберіг" миттєво з'являється відповідний запис. Громадянин одразу втрачає статус спеціального військового обліку і стає звичайним військовозобов'язаним. Виникає небезпечний розрив у часі, коли по суті стара бронь уже не діє, а нова відстрочка ще не оформлена. Саме в цей період чоловік може отримати повістку та опинитися у навчальному центрі.

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Чому ЦНАП не допоможе в даному випадку

Спрощений механізм через ЦНАП працює виключно для обміну однієї персональної відстрочки на іншу. Проте цей сервіс технічно та юридично не здатний оформити перехід із бронювання на особисту відстрочку або навпаки.

Це пояснюється різними законодавчими механізмами. Бронюванням займається роботодавець на основі Порядку КМУ № 76. Натомість персональну відстрочку розглядає спеціальна комісія при ТЦК та СП за особистим зверненням громадянина відповідно до Порядку КМУ № 560.

Захист від призову починає діяти лише з моменту належної реєстрації заяви на відстрочку. Пункти 60 та 63 Порядку № 560 гарантують, що до винесення вердикту комісією військовозобов'язаного не можуть мобілізувати чи відправити на медичний огляд (за винятком окремих передбачених випадків). Але до подачі цих паперів людина абсолютно беззахисна перед мобілізаційними процедурами.

Які рішення ухвалюють судді в таких справах

Суди вже сформували чітку позицію, що потенційне право не замінює юридичного факту. Яскравим прикладом стала справа № 520/6497/26, яку розглядав Харківський окружний адміністративний суд. Інженер з охорони праці мав законну бронь до 21 березня 2026 року. Аби продовжити її, 27 лютого роботодавець анулював старий статус і того ж дня подав нову заявку через портал "Дія".

Проте 2 березня чоловіка мобілізували після проходження ВЛК. Сповіщення про відмову в новому бронюванні прийшло в "Дію" лише о 22:11 того ж дня, де система відмовила, бо фахівець уже значився призваним. Суддя відхилив позов інженера про скасування мобілізації, зазначивши, що сам факт обробки заявки, навіть якщо вона тривала понад 72 години, не надає імунітету.

Схожа ситуація сталася в Одесі (справа № 420/8135/26, рішення від 16 липня 2026 року). Майстер депо АТ "Укрзалізниця" з чинним до 27 січня бронюванням потрапив під переоформлення, оскільки компанія підтвердила статус критично важливої. Відтак 16 січня керівництво подало заяву на анулювання броні через "Дію". Наступного дня залізничника доставили до ТЦК, він пройшов ВЛК і був відправлений до війська.

Повідомлення про успішне анулювання старого статусу прийшло роботодавцю лише 17 січня о 15:38. Підприємство відразу подало нову заявку, проте було вже пізно. Відтак судді пояснили, що анулювання в системі відбувається автоматично в момент подачі заяви (16 січня), а час 15:38 був лише моментом доставки сповіщення. Крім того, суд наголосив, що наявність права на бронь не є підставою для демобілізації вже призваного військовослужбовця.

Як безпечно змінити статус

Щоб не потрапити на фронт у період переоформлення документів, правозахисники радять:

зібрати повний пакет документів, які вимагає Порядок № 560 для обраної підстави відстрочки, а також ретельно перевірити ще до моменту скасування бронювання роботодавцем;

пам'ятати, що реєстр оновлюється миттєво, тому людина втрачає захист одразу після кліку в системі , навіть якщо офіційне повідомлення про успішне анулювання прийде на телефон лише наступного дня;

, навіть якщо офіційне повідомлення про успішне анулювання прийде на телефон лише наступного дня; щойно бронь анульована, військовозобов'язаний має без жодних зволікань подати заяву про надання персональної відстрочки через ЦНАП;

документальне підтвердження прийняття заяви адміністратором ЦНАПу потрібно обов'язково зберегти, бо у майбутньому цей папірець активує дію пункту 60 Порядку № 560, забороняючи ТЦК призивати людину до моменту ухвалення рішення комісією.

Раніше Новини.LIVE інформували, що інформація про обов'язкову мобілізацію чоловіків віком 60+ із жовтня є фейком. Служити в такому віці закон зобов'язує лише генералів та адміралів. Усі інші чоловіки пенсійного віку не підлягають примусовому призову, але вони можуть потрапити до армії виключно за власним бажанням, підписавши річний контракт.

Наявність паспорта іншої країни теж не захищає від мобілізації. Якщо військовозобов'язаному від 25 до 60 років і він має подвійне громадянство, для ТЦК він залишається в першу чергу громадянином України й підлягає призову на загальних підставах без жодних привілеїв.