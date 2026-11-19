Ведение воинского учета на предприятии. Фото: коллаж Новини.LIVE

Довольно часто территориальные центры комплектования во время проверок предприятий настойчиво просят предоставить должностную инструкцию сотрудника, ответственного за воинский учет. Если эта функция возложена непосредственно на руководителя компании, кадровики интересуются необходимостью создания отдельного документа. Однако эксперты в области трудового права отмечают, что подобные требования ТЦК не всегда имеют под собой законное основание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения экспертов по кадровому учету и трудовому праву Kadroland.

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Почему новая инструкция не является обязательной

Любая инструкция составляется исключительно под конкретную должность, которая уже зафиксирована в штатном расписании предприятия. Эта норма четко регламентирована Справочником квалификационных характеристик профессий (приказ Минтруда № 336).

Если функция взаимодействия с ТЦК возлагается на сотрудника, то действовать нужно следующим образом:

для этого не нанимают нового человека, а значит, и создавать дополнительный документ запрещено.

все новые задачи просто вписываются в действующую должностную инструкцию сотрудника.

изменения в функциональные обязанности обязательно согласовываются с подчинённым в письменной форме.

Отдельная должностная инструкция разрабатывается исключительно в том случае, если в штатном расписании компании официально появляется вакансия "Инспектор по воинскому учету".

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Ситуация с директором юридически ещё проще. В соответствии с нормами законодательства, топ-менеджер вообще имеет право работать без классической должностной инструкции. Это допускается в тех случаях, когда все его полномочия, уровень личной ответственности и ключевые задачи исчерпывающе прописаны в уставных документах предприятия.

Чтобы полностью урегулировать работу директора с точки зрения военного учета, бизнесу достаточно:

издать внутренний приказ о возложении соответствующих обязанностей на руководителя компании;

разработать специальное подробное приложение к такому приказу;

подписать дополнительное соглашение к действующему трудовому договору руководителя.

Таким образом, документ составляется исключительно исходя из имеющейся должности, а не из функциональных обязанностей работника.

Новини.LIVE сообщали, что недавно правительство обновило критерии бронирования работников, чтобы пресечь злоупотребления статусом критически важных предприятий. Как отмечал народный депутат Федор Вениславский, более жесткие требования не должны одинаково ударить по всему бизнесу, поэтому правила могут еще неоднократно измениться.

Параллельно приближается крайний срок обязательных проверок в системе воинского учета. Поэтому до конца года призывники и резервисты должны обновить свои персональные данные, а предприятия обязаны завершить сверку кадровых документов и подать отчетность по транспорту.