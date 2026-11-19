Ведення військового обліку на підприємстві. Фото: колаж Новини.LIVE

Доволі часто територіальні центри комплектування під час перевірок бізнесу наполегливо просять надати посадову інструкцію працівника, який відповідає за військовий облік. Якщо ця комунікація делегована безпосередньо керівнику компанії, кадровики цікавляться про необхідність створення відокремленого документа. Але експерти у сфері трудового права наголошують, що подібні вимоги ТЦК не завжди мають під собою законне підґрунтя.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пояснення експертів з кадрового обліку і трудового права Kadroland.

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Чому нова інструкція є необов'язковою

Будь-яка інструкція пишеться виключно під конкретну посаду, яка вже зафіксована у штатному розписі підприємства. Ця норма чітко регламентована Довідником кваліфікаційних характеристик професій (наказ Мінпраці № 336).

Якщо функцію взаємодії з ТЦК покладають на працівника, то діяти треба так:

на роботу не беруть для цього нову людину, а отже і додатковий документ створювати заборонено.

усі нові завдання просто вписують у поточну посадову інструкцію співробітника.

зміни до функціонала обов'язково письмово погоджуються з підлеглим.

Окрема посадова інструкція розробляється виключно тоді, коли у штатному розписі фірми офіційно з'являється вакансія "Інспектор з військового обліку".

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Ситуація з директором юридично є ще простішою. Відповідно до норм законодавства, топменеджер узагалі має право працювати без класичної посадової інструкції. Це дозволяється у тих випадках, коли всі його повноваження, рівень персональної відповідальності та ключові завдання вичерпно виписані у статутних документах підприємства.

Щоб повністю легалізувати роботу директора з військовим обліком, бізнесу достатньо:

видати внутрішній наказ про покладення відповідних обов’язків на очільника компанії;

розробити спеціальний деталізований додаток до такого наказу;

підписати додаткову угоду до чинного трудового контракту керівника.

Тож документ складається виключно за наявною посадою, а не за функціоналом працівника.

Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно уряд оновив критерії бронювання працівників, щоб припинити зловживання статусом критично важливих підприємств. Як зазначав народний депутат Федір Веніславський, жорсткіші вимоги не повинні однаково вдарити по всьому бізнесу, тому правила можуть ще неодноразово змінитися.

Паралельно наближається дедлайн обов'язкових перевірок у системі військового обліку. Тому до кінця року призовники та резервісти мають актуалізувати свої персональні дані, а підприємства зобов'язані завершити звірку кадрових документів і подати звітність щодо транспорту.