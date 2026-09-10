Какие бесплатные услуги ветераны могут получить в "Доме воина"

Директор "Дома воина" Николай Крошный. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

В "Доме воина" в Ивано-Франковске ветераны и их семьи могут бесплатно пройти психологическую и физическую реабилитацию, получить социальное сопровождение, пройти обучение правилам дорожного движения (ПДД) и английскому языку. Также им помогают с получением грантов, открытием собственного дела и мелким бытовым ремонтом, а летом организуют совместные поездки и мероприятия.

Об этом в эфире программы "Пространство защиты" на Армия FM рассказал руководитель "Дома воина" — ветеран Николай Крошный, передает Новини.LIVE.

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Психологическая помощь и сопровождение ветеранов

Одной из самых популярных услуг в "Доме воина" остается психологическая помощь. С ветеранами работают четверо психологов, среди которых сестра Симона — первая женщина в Украине со званием военного капеллана. Кроме того, защитникам Украины помогают социальные работники.

Учреждение одним из первых среди коммунальных учреждений области ввело должности специалистов по сопровождению ветеранов. На данный момент здесь работают трое таких специалистов, а еще на две вакансии ищут сотрудников.

Физическая реабилитация и спорт

Этим летом в "Доме воина" открыли реабилитационное отделение на центральном стадионе "Рух". Ветераны и члены их семей могут пройти там физическую реабилитацию.

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С пациентами работают два реабилитолога. Они помогают восстановиться после травм и справиться с другими проблемами со здоровьем.

Также в "Доме воина" оборудовали мини-спортзал, где можно заниматься силовыми видами спорта.

"Хендимен" помогает с ремонтом

Еще в 2024 году учреждение одним из первых в Украине запустило услугу "Помощник семьи защитника" ("хендимен").

Сотрудник по заказу приезжает к женам и матерям военнослужащих, а также к ветеранам с инвалидностью, чтобы бесплатно выполнить мелкий бытовой ремонт.

По словам Николая Крошного, сейчас один сотрудник выполняет около 300 заказов в год. Это, по его мнению, показывает, насколько нужна такая помощь семьям.

Курсы по ПДД и английскому языку

В "Доме воина" в сотрудничестве с автошколой проводятся бесплатные курсы по правилам дорожного движения. Преподаватель-инструктор обучает группы ветеранов и членов семей военнослужащих. По окончании курса слушатели могут сдать теоретический экзамен в сервисном центре.

Также учреждение запускает бесплатные занятия по английскому языку для ветеранов и их семей.

Отдельно оказывают помощь в написании грантовых заявок и открытии собственного дела. В общине уже есть несколько примеров, когда ветераны получили гранты и начали развивать собственный бизнес.

Отдых для ветеранов и их семей

Летом для семей организовывали бесплатное катание на сапках на городском озере. Также проводили поездки в Карпаты.

Группы из 20–25 человек ездили в район Яремче, где поднимались на гору Ягодную и занимались йогой.

Для детей и жен военнослужащих проводят мастер-классы и занятия.

Как обратиться за помощью

Главный офис "Дома воина" расположен в Ивано-Франковске на улице Сечевых Стрельцов, 8. Реабилитационное отделение работает на стадионе "Рух".

Обратиться можно через страницы организации в Instagram и Facebook. В поиске достаточно ввести "Дом воина". Также можно позвонить по номеру 067 303 93 23.

Николай Крошный советует ветеранам, которые сомневаются, обращаться ли за помощью, не откладывать этот шаг:

"Только в единстве сила. И кто, как не мы, ветераны, должны держаться вместе".

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