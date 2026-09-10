Які безкоштовні послуги ветерани можуть отримати в "Домі воїна"

Директор "Дому воїна" Микола Крошний. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

У "Домі воїна" в Івано-Франківську ветерани та їхні родини можуть безкоштовно отримати психологічну й фізичну реабілітацію, соціальний супровід, навчання із правил дорожнього руху (ПДР) та англійської. Також допомагають із грантами, відкриттям власної справи та дрібним побутовим ремонтом, а влітку організовують спільні поїздки та активності.

Про це в ефірі програми "Простір захисту" на Армія FM розповів очільник "Дому воїна" — ветеран Микола Крошний, передає Новини.LIVE.

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Психологічна допомога та супровід ветеранів

Однією з найпопулярніших послуг у "Домі воїна" залишається психологічна допомога. З ветеранами працюють четверо психологів, серед яких сестра Симона — перша жінка в Україні зі званням військового капелана. Крім того, захисникам України допомагають соціальні працівники.

Заклад одним із перших серед комунальних установ області запровадив посади фахівців із супроводу ветеранів. Зараз тут працюють троє таких спеціалістів, а ще на два місця шукають працівників.

Фізична реабілітація та спорт

Цього літа в "Домі воїна" відкрили реабілітаційне відділення на центральному стадіоні "Рух". Ветерани та члени їхніх родин можуть пройти там фізичну реабілітацію.

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З пацієнтами працюють двоє реабілітологів. Вони допомагають відновитися після травм та впоратися з іншими проблемами зі здоров'ям.

Також у "Домі воїна" облаштували мініспортзал, де можна займатися силовими видами спорту.

"Хендімен" допомагає з ремонтом

Ще у 2024 році заклад одним із перших в Україні запустив послугу "Помічник сім'ї захисника" ("хендімен").

Працівник за замовленням приїжджає до дружин і матерів військовослужбовців, а також до ветеранів з інвалідністю, аби безкоштовно виконати дрібний побутовий ремонт.

За словами Миколи Крошного, зараз один працівник виконує близько 300 замовлень на рік. Це, на його думку, показує, наскільки потрібна така допомога родинам.

Курси із ПДР та англійської

У "Домі воїна" у співпраці з автошколою проводять безкоштовні курси із правил дорожнього руху. Викладач-інструктор навчає групи ветеранів і членів сімей військовослужбовців. Після курсу слухачі можуть скласти теоретичний іспит у сервісному центрі.

Також заклад запускає безкоштовні заняття з англійської мови для ветеранів та їхніх родин.

Окремо допомагають із написанням грантових заявок та відкриттям власної справи. У громаді вже є кілька випадків, коли ветерани отримали гранти та почали розвивати власний бізнес.

Відпочинок для ветеранів та їхніх родин

Для родин улітку організовували безкоштовне катання на сапах на міському озері. Також проводили поїздки в Карпати.

Групи із 20–25 людей їздили в район Яремче, де підіймалися на гору Ягідну та займалися йогою.

Для дітей і дружин військовослужбовців проводять майстер-класи та навчання.

Як звернутися по допомогу

Основний офіс "Дому воїна" розташований в Івано-Франківську на вулиці Січових Стрільців, 8. Реабілітаційне відділення працює на стадіоні "Рух".

Звернутися можна через сторінки закладу в Instagram і Facebook. У пошуку достатньо ввести "Дім воїна". Також можна зателефонувати за номером 067 303 93 23.

Микола Крошний радить ветеранам і ветеранкам, які вагаються, чи звертатися по допомогу, не відкладати цей крок:

"Тільки в єдності сила. І хто, як не ми, ветерани, маємо триматися разом".

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