Снятие с воинского учета после 60 лет: нужно ли платить старые штрафы

Повестки и уведомления в "Резерв+" о розыске. Фото: коллаж Новини.LIVE

С 11 сентября система "Оберег" начала ежедневно автоматически снимать с воинского учета украинцев, которым исполнилось 60 или 65 лет. Однако списание по возрасту не является амнистией, поэтому все старые штрафы и случаи игнорирования призывных повесток придется урегулировать отдельно, в частности через приложение "Резерв+".

Об этом сообщили в Минобороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Автоматизация реестра и отмена призыва

Как только система обнаруживает основания для изменения статуса, она обновляет данные автоматически. Для подавляющего большинства мужчин предельным возрастом является 60 лет, тогда как для высшего офицерского состава этот порог составляет 65 лет. В момент исключения из учета программа самостоятельно аннулирует все имеющиеся отсрочки от призыва и экономическое бронирование. Узнать свой новый правовой статус граждане могут в цифровом приложении "Резерв+".

Погашение штрафов через смартфон

Но несмотря на изменение статуса, зафиксированные нарушения перед ТЦК и СП придется устранить. Определенную часть штрафов сейчас разрешается оплатить дистанционно. Для этого в приложении "Резерв+" нужно зайти в раздел "Штрафы онлайн", отправить заявление о признании своего нарушения, дождаться соответствующего постановления от военкомата и перечислить средства. Если на человека числится сразу несколько эпизодов нарушений, разбираться и платить придется за каждый штраф отдельно.

Вызовы в ТЦК и полицейские розыски

Далеко не все проблемы можно решить несколькими кликами в телефоне. Если онлайн-формат для конкретного дела недоступен, то нужно будет лично идти в ТЦК и СП.

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Например, игнорирование мобилизационного распоряжения урегулируется исключительно при личном посещении военкомата. Кроме того, если ТЦК ранее уже передал информацию о нарушителе в Национальную полицию, автоматическое списание по возрасту не остановит работу правоохранителей. Полицейское обращение остается в силе, и разбираться с последствиями придется на общих законных основаниях.

Новини.LIVE сообщали, что Министерство обороны и Генштаб предупредили командиров всех уровней о категорическом запрете отправлять в бой военных с приостановленной службой. Прежде всего это касается бойцов, вернувшихся после самовольного оставления части (СОЧ). Пока нет официального приказа об их восстановлении в должности, привлекать таких военнослужащих к выполнению боевых задач строго запрещено.

Между тем общие правила мобилизации с 1 октября остаются без изменений, поэтому под призыв подпадают военнообязанные в возрасте 18–60 лет, не имеющие отсрочки или оснований для отсрочки. Украинцы старше 60 лет не подлежат принудительной мобилизации, поскольку они могут поступить на военную службу только по собственному желанию на контракт и исключительно на небоевые должности по согласованию с командиром части.