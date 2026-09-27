Виключення з військового обліку після 60 років: чи треба платити старі штрафи

Повістки та попередження в Резерв+ про розшук. Фото: колаж Новини.LIVE

Система "Оберіг" від 11 вересня почала щодня автоматично виключати з військового обліку українців, яким виповнилося 60 або 65 років. Однак вікове списання не працює як амністія, тож всі старі штрафи та ігнорування бойових повісток доведеться врегульовувати окремо, зокрема через додаток "Резерв+".

Про це повідомили в Міноборони України, передає Новини.LIVE.

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Автоматизація реєстру та скасування броні

Як тільки система бачить підстави для зміни статусу, вона оновлює дані автоматично. Для переважної більшості чоловіків граничною межею є 60 років, тоді як для вищого офіцерського складу цей поріг становить 65 років. У момент виключення з обліку програма самостійно анулює всі наявні відстрочки від призову та економічне бронювання. Побачити свій новий правовий статус громадяни можуть у цифровому застосунку "Резерв+".

Погашення штрафів через смартфон

Але попри зміну статусу, зафіксовані порушення перед ТЦК та СП доведеться закрити. Певну частину штрафів зараз дозволяють сплатити дистанційно. Для цього у застосунку "Резерв+" потрібно зайти до розділу "Штрафи онлайн", надіслати заяву про визнання свого порушення, дочекатися відповідної постанови від військкомату та переказати кошти. Якщо за людиною числиться відразу кілька епізодів порушень, розбиратися та платити доведеться за кожен штраф окремо.

Виклики до ТЦК та поліцейські розшуки

Далеко не всі проблеми можна вирішити кількома кліками в телефоні. Якщо онлайн-формат для конкретної справи недоступний, то потрібно буде особисто йти до ТЦК та СП.

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Наприклад, ігнорування мобілізаційного розпорядження врегульовується виключно під час фізичного візиту до військкомату. Крім того, якщо ТЦК раніше вже передав інформацію про порушника до Національної поліції, автоматичне списання за віком не зупинить роботу правоохоронців. Поліцейське звернення залишається чинним, і розбиратися з наслідками доведеться на загальних законних підставах.

Новини.LIVE інформували, що Міністерство оборони та Генштаб попередили командирів усіх рівнів про категоричну заборону відправляти в бій військових із призупиненою службою. Насамперед це стосується бійців, які повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ). Доки немає офіційного наказу про їхнє поновлення на посадах, залучати таких військовослужбовців до виконання бойових завдань суворо заборонено.

Тим часом загальні правила мобілізації з 1 жовтня залишаються без змін, тож під призов підпадають військовозобов'язані віком 18–60 років, які не мають броні чи підстав для відстрочки. Українці, старші за 60 років, примусовій мобілізації не підлягають, бо вони можуть піти до війська лише за власним бажанням на контракт і виключно на небойові посади за погодженням із командиром частини.