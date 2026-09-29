Военных будут обучать бизнес-анализу в приложении Армия+

Военнослужащие ВСУ и приложение «Армия+». Фото: коллаж Новини.LIVE

Военные смогут освоить основы бизнес-анализа цифровых проектов благодаря новому курсу в приложении "Армия+". Новый курс объясняет бойцам, как преобразовывать потребности в конкретные задачи для ИТ-разработчиков и эффективно решать проблемы подразделений.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Оптимизация цифровых услуг в «Армия+»

Чтобы сделать цифровые инструменты максимально полезными, разработку необходимо начинать с изучения потребностей людей. Поэтому именно для решения этих задач в приложении "Армия+" запустили новый образовательный курс под названием "Бизнес-анализ в цифровых проектах Сил обороны".

Обучающий курс состоит из 11 уроков, объединенных в единую логическую цепочку. В ходе прохождения программы военные учатся находить первопричины существующих проблем и правильно выяснять потребности пользователей, чтобы впоследствии грамотно донести их до разработчиков.

Особое внимание уделяется навыкам взаимодействия с людьми, на которых непосредственно повлияют предстоящие изменения. Кроме того, слушателям объясняют, как использовать массивы данных для принятия взвешенных решений и впоследствии проверять, действительно ли внедренное ИТ-решение устранило исходную проблему.

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Для кого создан курс и кто его разработчики

Программа ориентирована на военнослужащих, которые непосредственно участвуют во внедрении цифровых преобразований в своих подразделениях или просто стремятся понять, как преобразовать базовые потребности военных в четкие технические задачи для цифровой команды.

Найти новинку можно в разделе "Обучение" непосредственно в приложении "Армия+". Вместе с этим релизом общее количество доступных для военнослужащих курсов на платформе возросло до 33.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что приложение "Армия+", которым в настоящее время пользуются три четверти украинских военнослужащих, обновилось до версии 4.0.0. В этом релизе упростили авторизацию через BankID и ввели единую стартовую страницу для удобной навигации между опросами, учебными материалами и лентой "Пульс".

В то же время образовательный функционал платформы пополнился двумя новыми программами. Теперь бойцы могут пройти курс психологической подготовки из пяти модулей, разработанный специалистами ВСУ при поддержке министерства обороны Германии. Он учит сохранять самоконтроль во время вражеских атак и оказывать помощь сослуживцам, находящимся в состоянии паники или ступора.

Вторая новинка — это специализированный курс "Организация управления боем БпС". Его программа полностью основана на реальном боевом опыте подразделений, демонстрирующих наивысшую эффективность применения беспилотных систем на фронте.