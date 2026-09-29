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Головна Мобілізація Доступно 11 уроків: в Армія+ з'явилося навчання з бізнес-аналізу

Доступно 11 уроків: в Армія+ з'явилося навчання з бізнес-аналізу

Ua ru
29 вересня 2026 18:20
Військових навчатимуть бізнес-аналізу в додатку Армія+
Військовослужбовці ЗСУ та застосунок Армія+. Фото: колаж Новини.LIVE

Військові зможуть опанувати основи бізнес-аналізу цифрових проєктів завдяки новому курсу в додатку "Армія+". Нове навчання пояснює бійцям, як перетворювати потреби на конкретні завдання для IT-розробників та ефективно розв'язувати проблеми підрозділів.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Оптимізація цифрових послуг в Армія+

Щоб зробити цифрові інструменти максимально корисними, розробку необхідно починати з вивчення потреб людей. Тому саме для розв'язання цих завдань у застосунку "Армія+" запустили новий освітній курс під назвою "Бізнес-аналіз у цифрових проєктах Сил оборони".

Навчальний курс складається з 11 уроків, укладених у суцільний логічний ланцюжок. Під час проходження програми військові вчаться знаходити першопричини наявних проблем та правильно з'ясовувати потреби користувачів, аби згодом грамотно передати їх розробникам.

Окрема увага приділяється навичкам взаємодії з людьми, на яких безпосередньо вплинуть майбутні зміни. Крім того, слухачам пояснюють, як використовувати масиви даних для ухвалення зважених рішень і згодом перевіряти, чи дійсно впроваджене ІТ-рішення усунуло початкову проблему.

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Для кого створено курс та хто розробники

Програма орієнтована на армійців, які безпосередньо долучаються до впровадження цифрових змін у своїх підрозділах, або ж просто прагнуть зрозуміти шлях перетворення базових потреб військових на чіткі технічні завдання для цифрової команди.

Знайти новинку можна в розділі "Навчання" безпосередньо в застосунку "Армія+". Разом із цим релізом загальна кількість доступних для бійців курсів на платформі зросла до 33. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що застосунок "Армія+", яким наразі користуються три чверті українських військовослужбовців, оновився до версії 4.0.0. У релізі спростили авторизацію через BankID та запровадили єдину стартову сторінку для зручної навігації між опитуваннями, навчальними матеріалами й стрічкою "Пульс".

Водночас освітній функціонал платформи поповнився двома новими програмами. Бійці можуть тепер пройти курс психологічної підготовки з п'яти модулів, створений фахівцями ЗСУ за підтримки німецького Міноборони. Він навчає зберігати самоконтроль під час ворожих атак і надавати допомогу побратимам у стані паніки чи ступору.

Друга новинка — це спеціалізований курс "Організація управління боєм БпС". Його програму повністю побудовано на реальному бойовому досвіді підрозділів, які демонструють найвищу ефективність застосування безпілотних систем на фронті.

навчання бізнес військовослужбовці Армія+ навчальні курси
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан

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