Военный в очереди на медицинский осмотр. Фото: Министерство обороны Украины

По завершении лечения у защитников нередко возникает множество проблем ещё на этапе назначения выплат. Главная проблема заключается не в самом факте установления группы инвалидности, а в том, насколько объективно экспертная комиссия определит процент утраты профессиональной трудоспособности. Именно от этого показателя зависит сумма единовременной денежной помощи. На практике часто бывает так, что комиссия хочет «сэкономить» бюджетные средства и решает назначить третью группу вместо второй или искусственно занизить процент.

Как обжаловать такие действия комиссии, объяснила юрист Елизавета Коробейникова для "Актум", передает Новини.LIVE.

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Военным нужно быть готовыми отстаивать корректный результат осмотра ЭКОПФО

Юристы подчеркивают, что для того, чтобы гарантировать себе законные выплаты, пакет медицинских документов должен быть безупречным. Каждое ограничение после ранения — будь то невозможность поднять руку, фантомные боли, нарушение координации или постоянная головная боль — должно иметь документальное подтверждение от ведущих профильных специалистов областного уровня.

"Система всегда будет пытаться сэкономить государственные средства, занижая процент утраты трудоспособности. Ваша медицинская история должна быть настолько подробно и юридически грамотно подготовлена, чтобы у комиссии просто не осталось пространства для субъективных манипуляций", — отмечает адвокат.

Алгоритм обжалования решения ЭКОПФО и как отстоять свои права

Если экспертная комиссия все же вынесла несправедливый вердикт, специалисты юридической компании "Актум" советуют не сдаваться. Закон предусматривает два механизма защиты.

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Досудебный или административный путь работает тогда, когда военнослужащий направляет официальную жалобу в Центр оценки повседневного функционирования лица. К заявлению обязательно нужно приложить заключения независимых врачей, результаты альтернативных обследований и подробную правовую позицию адвоката.

Стоит помнить, что несоблюдение формы оформления или пропуск сроков гарантированно приведут к отклонению жалобы.

В случае выявления нарушений непосредственно в самой процедуре оценки подается иск в окружной административный суд.

Судьи не будут анализировать состояние вашего здоровья, ведь их цель — проверить, не нарушили ли медики алгоритм проведения экспертизы.

Критически важно соблюдать строгие законодательные сроки:

40 календарных дней отводится на подачу досудебной жалобы (срок отсчитывается с момента фактического получения или отправки выписки из решения ЭКОПФО);

отводится на подачу досудебной жалобы (срок отсчитывается с момента фактического получения или отправки выписки из решения ЭКОПФО); 3 месяца отводится на подачу судебного иска, если вы уже прошли этап административного обжалования (отсчет начинается со дня получения ответа на вашу жалобу);

отводится на подачу судебного иска, если вы уже прошли этап административного обжалования (отсчет начинается со дня получения ответа на вашу жалобу); 6 месяцев предусмотрено для прямого обращения в суд, если вы решили пропустить этап досудебного урегулирования (отсчет начинается со дня получения заключения экспертной группы).

Юристы подчеркивают, что действовать нужно немедленно и не откладывать обжалование, ведь 40 дней на административное обжалование проходят быстро. Практика показывает, что грамотно оформленная жалоба в Центр оценки, подкрепленная заключениями независимых специалистов, очень часто решает проблему в пользу ветерана без судебных тяжб.

Новини.LIVE сообщали, что отказ или уклонение от прохождения ВЛК в 2026 году влечет за собой автоматическое внесение сведений о военнообязанном в реестр "Оберег", после чего человека объявят в розыск полиции. Помимо основной категории гражданских лиц, обязательный медицинский осмотр в настоящее время должны пройти женщины с медицинским образованием, получившие дипломы в 2025 году, а также мужчины, которые до сих пор не переоформили отмененный статус "ограниченно годен".

Для назначения военных пенсий, государственных выплат и льгот необходимо получить заключение ЭКОПФО, то есть экспертных групп по оценке повседневного функционирования человека.