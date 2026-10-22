Військовий у черзі на медогляд. Фото: Міністерство оборони України

Після завершення лікування захисники нерідко мають багато проблем ще на етапі призначення виплат. Головна проблема криється не в самому факті встановлення групи інвалідності, а в тому, наскільки об'єктивно експертна команда визначить відсоток втрати професійної працездатності. Саме від цього показника залежить сума одноразової грошової допомоги. На практиці, часто трапляється так, що комісія хоче "зекономити" бюджетні гроші і вирішує призначити третю групу замість другої або штучно занизити відсоток.

Як оскаржити такі дії комісії пояснила юристка Єлизавета Коробейнікова для "Актум", передає Новини.LIVE.

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Військовим треба бути готовими відстоювати коректний результат огляду ЕКОПФО

Юристи наголошують, що для того аби гарантувати собі законні виплати, пакет медичних документів має бути бездоганним. Кожне обмеження після поранення чи то неможливість підняти руку, чи то фантомні болі, порушення координації або стійкий головний біль має мати документальне підтвердження від провідних профільних спеціалістів обласного рівня.

"Система завжди намагатиметься зекономити державні кошти, занижуючи відсоток втрати працездатності. Ваша медична історія повинна бути настільки детально та юридично грамотно підготовлена, щоб у комісії просто не залишилося простору для суб'єктивних маніпуляцій", — зауважує адвокат.

Алгоритм оскарження ЕКОПФО та як відстояти свої права

Якщо експертна команда все ж винесла несправедливий вердикт, фахівці юридичної компанії "Актум" радять не здаватися. Закон передбачає два механізми захисту.

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Досудовий або адміністративний шлях працює тоді, коли військовий направляє офіційну скаргу до Центру оцінювання повсякденного функціонування особи. До заяви обов'язково треба додати висновки незалежних лікарів, результати альтернативних обстежень та детальну правову позицію адвоката.

Варто пам'ятати, що недотримання форми оформлення чи пропуск строків гарантовано призведуть до відхилення скарги.

У разі виявлення порушень безпосередньо у самій процедурі оцінювання подається позов до окружного адміністративного суду.

Судді не будуть аналізувати стан вашого здоров'я, адже їхня мета — це перевірити, чи не порушили медики алгоритм проведення експертизи.

Критично важливо дотримуватися жорстких законодавчих термінів:

40 календарних днів дається на подачу досудової скарги (час відраховується з моменту фактичного отримання або надсилання витягу з рішення ЕКОПФО);

дається на подачу досудової скарги (час відраховується з моменту фактичного отримання або надсилання витягу з рішення ЕКОПФО); 3 місяці виділяється на судовий позов, якщо ви вже пройшли етап адміністративного оскарження (відлік починається з дня отримання відповіді на вашу скаргу);

виділяється на судовий позов, якщо ви вже пройшли етап адміністративного оскарження (відлік починається з дня отримання відповіді на вашу скаргу); 6 місяців передбачено для прямого позову до суду, якщо ви вирішили проігнорувати етап досудового врегулювання (відраховується від дня отримання висновку експертної команди).

Юристи наголошують, що діяти треба негайно і не відтягувати оскарження, адже 40 днів на адміністративне оскарження минають швидко. Практика доводить, що грамотно оформлена скарга до Центру оцінювання, підсилена висновками незалежних фахівців, дуже часто вирішує проблему на користь ветерана без судової тяганини.

Новини.LIVE інформували, що відмова або ухилення від проходження ВЛК у 2026 році тягне за собою автоматичне внесення відомостей про військовозобов'язаного до реєстру "Оберіг", після чого людину оголосять у розшук поліції. Окрім основної категорії цивільних, обов'язковий медичний огляд наразі мають пройти жінки з медичною освітою, які отримали дипломи у 2025 році, а також чоловіки, котрі досі не переоформили скасований статус "обмежено придатний".

Для призначення військових пенсій, державних виплат і пільг потрібно отримати висновок ЕКОПФО, тобто експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи.