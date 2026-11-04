Военнослужащий ВСУ пишет на бумаге. Фото: СтратКом ВСУ

Командиры воинских частей имеют право заменять нотариусов при заверении доверенностей военнослужащих на пользование имуществом. Однако закон запрещает им заверять документы, касающиеся недвижимости или наследства. В случае отказа руководства военнослужащий может потребовать письменное объяснение для обращения в суд.

Об этом сообщили юристы правозащитного центра для военнослужащих "Принцип", передает Новини.LIVE.

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Какие нотариальные полномочия есть у командиров

Находясь на военной службе, украинские бойцы имеют возможность законно передать право на управление своими делами третьим лицам. Официальным представителем, способным заверить соответствующую письменную доверенность без привлечения гражданского нотариуса, выступает командир воинской части.

Благодаря его подписи военнослужащий может делегировать другим людям полномочия на продажу или иное распоряжение собственным движимым имуществом, а также предоставить разрешение на пользование своей недвижимостью. Такая возможность была предоставлена для решения ситуаций, когда из-за пребывания в армии человек не может решать имущественные вопросы лично.

Строгие запреты и ограничения в отношении распоряжения имуществом военнослужащего

Несмотря на наличие таких полномочий, руководство воинских подразделений не в состоянии заменить нотариусов абсолютно во всех случаях. Закон жестко ограничивает полномочия командиров. Им категорически запрещено удостоверять документы, позволяющие представителям распоряжаться корпоративными правами, ценными бумагами или же продавать и дарить недвижимое имущество военнослужащего.

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Согласно действующим нормам, невозможно оформить доверенность, чтобы другое лицо от имени военнослужащего составило завещание или обратилось в государственную нотариальную контору с заявлением о принятии наследства.

Основания для приостановки процедуры оформления распоряжения имуществом

Процесс оформления документов может быть заблокирован руководством по нескольким веским причинам. Командир обязан отказать в заверении доверенности, если содержание документа нарушает украинское законодательство или если заявитель не предоставил полный пакет обязательных документов.

Кроме того, процедура приостанавливается, если должностное лицо вообще не имеет права совершать такое действие в силу своего статуса. Отдельным и очень важным основанием для отказа являются сомнения относительно добровольности и адекватности процесса. Если должностное лицо заподозрит, что военнослужащий действует под принуждением, подвергается насилию или просто не осознает правовых последствий подписания доверенности, документ никогда не вступит в юридическую силу.

Судебное обжалование неправомерного решения командира

Если военнослужащий столкнулся с отказом в заверении документа, он имеет законное право требовать разъяснений. Ответ с отказом в совершении заверительной надписи обязательно должен быть оформлен в письменной форме.

После получения объяснения военнослужащий может начать процедуру принудительного обжалования. Соответствующий иск необходимо подавать в суд по месту фактической дислокации воинской части, соединения, учебного заведения или медицинского учреждения (госпиталя, санатория или больницы), должностное лицо которых отказалось подписать доверенность.

Новини.LIVE сообщали ранее, что военных с грыжами и серьезными травмами спины нередко пытаются как можно быстрее вернуть на службу сразу после госпиталя, ведь по документам они все еще числятся годными. Чтобы избежать суда и не рисковать здоровьем, бойцам необходимо официально оформлять направление на повторную ВЛК, которая документально подтвердит невозможность служить на передовой.

В то же время истечение срока контракта остается законным основанием для увольнения из рядов ВСУ, даже если он был подписан в 2022 или 2023 годах. Утверждения командования частей о том, что это правило действует исключительно для новых договоров, заключенных с мая 2024 года, не имеют под собой законного основания и прямо нарушают права военнослужащих.