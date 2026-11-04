Військовий ЗСУ пише на папері. Фото: СтратКом ЗСУ

Командири військових частин мають право заміняти нотаріусів, посвідчуючи довіреності бійців на користування майном. Однак закон забороняє їм завіряти документи щодо нерухомості чи спадщини. У разі відмови керівництва військовий може вимагати письмове пояснення для звернення до суду.

Про це повідомили юристи правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип", передає Новини.LIVE.

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Які є нотаріальні повноваження в командирів

Перебуваючи на військовій службі, українські бійці мають можливість законно передати право на управління своїми справами третім особам. Офіційним представником, здатним завірити відповідну письмову довіреність без залучення цивільного нотаріуса, виступає командир військової частини.

Завдяки його підпису військовослужбовець може делегувати іншим людям повноваження на продаж або інше розпорядження власним рухомим майном, а також надати дозвіл на користування своєю нерухомістю. Таку можливість надали для вирішення ситуацій, коли через перебування у війську людина не здатна вирішувати майнові питання особисто.

Суворі заборони та обмеження щодо розпорядження майном військового

Попри наявність таких повноважень, керівництво військових підрозділів не здатне замінити нотаріусів абсолютно в усіх випадках. Закон жорстко обмежує компетенцію командирів. Їм категорично заборонено посвідчувати документи, які дозволяють представникам розпоряджатися корпоративними правами, цінними паперами або ж продавати та дарувати нерухоме майно бійця.

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Згідно з чинними нормами, неможливо оформити довіреність, щоб інша людина від імені армійця склала заповіт або звернулася до державної нотаріальної контори із заявою про прийняття спадщини.

Підстави для зупинки процедури оформлення розпорядження майном

Процес оформлення паперів може бути заблокований керівництвом з кількох вагомих причин. Командир зобов'язаний відмовити у посвідченні довіреності, якщо суть документа порушує українське законодавство або якщо заявник не надав повного пакета обов'язкових паперів.

Крім того, процедура зупиняється, якщо посадова особа взагалі не має права вчиняти таку дію за своїм статусом. Окремою і дуже важливою підставою для відмови є сумніви щодо добровільності та адекватності процесу. Якщо службовець запідозрить, що військовий діє під примусом, зазнає насильства або просто не усвідомлює правових наслідків від підписання довіреності, документ ніколи не отримає юридичної сили.

Судове оскарження неправомірного рішення командира

Якщо військовослужбовець зіткнувся з відмовою у посвідченні документа, він має законне право вимагати роз'яснень. Відповідь із відмовою у вчиненні посвідчувального напису обов'язково повинна бути оформлена у письмовій формі.

Після отримання пояснення, військовий може розпочати процедуру примусового оскарження. Відповідний позов необхідно подавати до суду за місцем фактичної дислокації військової частини, з'єднання, навчального закладу чи медичної установи (госпіталю, санаторію або лікарні), посадова особа яких відмовилася підписати довіреність.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що військових із грижами та серйозними травмами спини нерідко намагаються якнайшвидше повернути на нуль одразу після шпиталю, адже за документами вони все ще значаться придатними. Аби уникнути суду й не ризикувати здоров'ям, бійцям необхідно офіційно вибивати направлення на повторну ВЛК, яка документально підтвердить неможливість служити на передовій.

Водночас завершення контракту залишається законною підставою для звільнення з лав ЗСУ, навіть якщо його підписали у 2022 чи 2023 роках. Твердження командування частин про те, що це правило працює виключно для нових договорів від травня 2024 року, не мають під собою закону й прямо порушують права військових.