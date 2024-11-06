Где получить справку о пребывании в плену — что делать военному

Освобожденные из плена украинские военные. Фото: Минветеранов

Для того чтобы оформить льготы, бывшие пленные должны получить справку. Юристы объяснили, куда обращаться, если информация о пребывании в плену до сих пор не внесена в соответствующие реестры.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Справка о пребывании в плену

Украинские военнослужащие и добровольцы, попавшие в российское пленение, имеют право на определенные льготы.

Для этого им нужно иметь документальное подтверждение пребывания в плену справку, выданную соответствующей структурой.

Куда обращаться за справкой

Юрий Айвазян объяснил гражданину, побывавшему в плену еще в 2014 году, во время войны на Донбассе, куда ему нужно обратиться для того, чтобы получить справку о пребывании в плену.

"Согласно разъяснениям омбудсмена по правам человека для получения справки необходимо написать заявление и передать его в: Минобороны; другой центральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство военными формированиями, образованными в соответствии с законом; правоохранительного органа или государственного органа специального назначения с правоохранительными функциями; командира подразделения ВСУ; другого образованного в соответствии с законом военного формирования или органа, принадлежащего в состав сил безопасности и сил обороны Украины", — отметил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из семьи пленников имеет право на компенсационные выплаты от государства.

Также мы сообщали, какие документы нужны родственникам пленника для получения выплат.