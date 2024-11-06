Де отпримати довідку про перебування в полоні - що робити військовому

Довідка про перебування в полоні — де її отримати
Для того, аби оформити пільги, колишні полонені мають отримати довідку. Юристи пояснили, куди звертатися, якщо інформація про перебування у полоні досі не внесена у відповідні реєстри.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Довідка про перебування у полоні
Українські військовослужбовці та добровольці, які потрапили до російського полону, мають право на певні пільги.
Для цього їм потрібно мати документальне підтвердження перебування у полоні — довідку, видану відповідною структурою.
Куди звертатися за довідкою
Юрій Айвазян пояснив громадянину, який побував у полоні ще в 2014 році, під час війни на Донбасі, куди йому треба звернутися для того, аби отримати довідку про перебування у полоні.
"Згідно роз'яснень омбудсмена з прав людини для отримання довідки необхідно написати заяву та передати її до: Міноборони; іншого центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до закону; правоохоронного органу чи державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями; командира підрозділу ЗСУ; іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи органу, що належить до складу сил безпеки і сил оборони України", — зазначив адвокат.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто із родини полонених має право на компенсаційні виплати від держави.
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