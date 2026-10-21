Мужчина звонит на Единую линию для ветеранов. Фото иллюстративное: mva.gov.ua

Для ветеранов, членов их семей, а также родственников погибших защитников Украины действует Единая линия поддержки ветеранов — 1528. По этому номеру можно бесплатно получить информационную поддержку, консультации и помощь. Звонки принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00.

Об этом со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП сообщает Новини.LIVE.

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Какие проблемы помогает решать Единая линия поддержки ветеранов

На горячей линии работают специалисты, которые подскажут, как воспользоваться государственными услугами и программами поддержки, оформить статусы и удостоверения, получить социальную и психосоциальную поддержку.

Кроме того, по номеру 1528 предоставляют правовые и финансовые консультации, рассматривают вопросы, касающиеся образования, трудоустройства, жилья и ветеранской политики.

Если линия перегружена или человеку удобнее получить помощь лично, можно обратиться к специалисту по сопровождению ветеранов. В Украине работают около 2 800 таких специалистов. Они помогают оформить документы, получить услуги и решить повседневные вопросы. Кроме того, информация о государственных программах, сервисах и возможностях для ветеранов доступна на цифровой платформе "Ветеран PRO".

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"Государство продолжает расширять систему поддержки, чтобы каждый ветеран и его семья могли быстро получить необходимую помощь и консультацию", — говорится в сообщении регионального ТЦК.

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