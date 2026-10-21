Чоловік набирає Єдину ветеранську лінію. Фото ілюстративне: mva.gov.ua

Для ветеранів, членів їхніх родин, а також родичів полеглих захисників України діє Єдина ветеранська лінія — 1528. За цим номером можна безкоштовно отримати інформаційну підтримку, консультації та допомогу. Дзвінки приймають щодня з 08:00 до 20:00.

Про це з посиланням на Чернігівський обласний ТЦК та СП передає Новини.LIVE.

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Які проблеми допомагає вирішувати Єдина ветеранська лінія

На гарячій лінії працюють фахівці, які підкажуть, як скористатися державними послугами та програмами підтримки, оформити статуси та посвідчення, отримати соціальну і психосоціальну підтримку.

Крім того, за номером 1528 надають правові та фінансові консультації, розглядають питання, що стосуються освіти, працевлаштування, житла та ветеранської політики.

Якщо лінія перезавантажена або людині більш зручно отримати допомогу особисто, можна звернутися до фахівця із супроводу ветеранів. В Україні працюють близько 2 800 таких спеціалістів. Вони допомагають оформити документи, отримати послуги та вирішити повсякденні питання. Крім того, інформація про державні програми, сервіси та можливості для ветеранів є на цифровій платформі "Ветеран PRO".

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"Держава продовжує розширювати систему підтримки, щоб кожен ветеран та їхні родини могли швидко отримати необхідну допомогу й консультацію", — йдеться в повідомленні регіонального ТЦК.

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