Экс-военный не потеряет инвалидность, если пойдет на работу

Военнослужащий с инвалидностью. Фото: drohobych-rada.gov.ua

Бывший военнослужащий, который получил группу инвалидности во время военной службы, имеет право на получение специальной пенсии. При этом, отметили юристы, он может официально устроиться на работу. На получение пенсии и возможный пересмотр группы инвалидности это никоим образом не повлияет.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Инвалидность и военная пенсия

Военнослужащие, которые получили серьезные ранения или травмы во время военной службы, могут получить по итогам медицинского обследования определенную группу инвалидности. Также наличие инвалидности дает право военному уволиться со службы.

К юристам обратился гражданин, который уволился из рядов ВСУ из-за установленной инвалидности. Также он получает военную пенсию.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он право официально устроиться на работу, не повлияет ли это на начисление и выплату военной пенсии. Также гражданина заинтересовало, не снимут ли с него инвалидность.

Работать и получать пенсию одновременно возможно

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что трудоустройство для лица с инвалидностью не является запрещенным. И также это не повлияет на факт получения помощи от государства.

Адвокат Вячеслав Кирда отметил: "Нет, устройство на работу в данном случае никак не будет влиять на выплату. Кроме того, на пересмотр группы инвалидности в будущем официальная работа также не повлияет".

Поэтому бывший военнослужащий, получивший группу инвалидности вследствие службы в ВСУ, имеет законное право работать и параллельно получать пенсию. Эта выплата не зависит от деятельности гражданина после увольнения из армии.

Напомним, мы ранее писали о том, куда обращаться за помощью и выплатой военным, которые получить инвалидность.

Военнослужащим, чья служба в составе Вооруженных сил Украины завершилась инвалидностью, государство должно выплатить единовременную компенсацию. Для получения военный должен подать заявление в уполномоченное подразделение госорганов.

Добавим, мы сообщали о том, может ли военный подать документы на инвалидность, находясь в СОЧ.

Если военнослужащий ВСУ имеет реальные основания для того, чтобы получить группу инвалидности, он может подать соответствующие документы на прохождение экспертной комиссии. Теоретически это возможно даже тогда, когда он находится в СОЧ, но здесь, как объяснили юристы, есть одна серьезная проблема.