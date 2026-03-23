Ексвійськовий не втратить інвалідність, якщо піде на роботу

Військовослужбовець із інвалідністю. Фото: drohobych-rada.gov.ua

Колишній військовослужбовець, який отримав групу інвалідності під час військової служби, має право на отримання спеціальної пенсії. При цьому, наголосили юристи, він може офіційно влаштуватися на роботу. На отримання пенсії і можливий перегляд групи інвалідності це жодним чином не вплине.

Інвалідність і військова пенсія

Військовослужбовці, які зазнали серйозних поранень чи травм під час військової служби, можуть отримати за підсумками медичного обстеження певну групу інвалідності. Також наявність інвалідності надає право військовому звільнитися зі служби.

До юристів звернувся громадянин, який звільнився з лав ЗСУ через встановлену інвалідність. Також він отримує військову пенсію.

Чоловік поцікавився, чи має він право офіційно влаштуватися на роботу, чи не вплине це на нарахування і виплату військової пенсії. Також громадянина зацікавило, чи не знімуть з нього інвалідність.

Працювати і отримувати пенсію одночасно можливо

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що працевлаштування для особи з інвалідністю не є забороненим. І також це не вплине на факт отримання допомоги від держави.

Адвокат В’ячеслав Кирда зазначив: "Ні, влаштування на роботу у даному випадку ніяк не впливатиме на виплату. Крім того, на перегляд групи інвалідності в майбутньому офіційна робота також не вплине".

Тож колишній військовослужбовець, який отримав групу інвалідності внаслідок служби в ЗСУ, має законне право працювати і паралельно отримувати пенсію. Ця виплата не залежить від діяльності громадянина після звільнення з армії.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, куди звертатися за допомогою і виплатою військовим, які отримати інвалідність.

Військовослужбовцям, чия служба у складі Збройних сил України завершилася інвалідністю, держава має виплатити одноразову компенсацію. Для отримання військовий має подати заяву до уповноваженого підрозділу держорганів.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може військовий подати документи на інвалідність, перебуваючи у СЗЧ.

Якщо військовослужбовець ЗСУ має реальні підстави для того, аби отримати групу інвалідності, він може подати відповідні документи на проходження експертної комісії. Теоретично це можливо навіть тоді, коли він перебуває у СЗЧ, але тут, як пояснили юристи, є одна серйозна проблема.