Эксперт: Россия готовится к тотальной мобилизации

Российские оккупанты собираются на фронт. Иллюстративное фото: российские СМИ

Любомир Кучер Редактор, юрист

Российская Федерация сейчас готовится к массовой мобилизации, которая начнётся ближе к осени. И это будет впервые с начала полномасштабной войны против Украины.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в комментарии Апостроф TV заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Что указывает на планы мобилизации в России

Эксперт отметил, что в мае и июне Россия понесла большие потери на фронте и при этом отстает от графиков по набору рекрутов.

Андрющенко подтвердил, что в Пензе и области действительно устанавливали блокпосты и проводились проверки россиян, однако на предстоящую «бусификацию» указывает другое.

В частности, несколько дней назад в Волгоградской области прошли учения по мобилизации для всех военкомов, в том числе с оккупированных украинских территорий, кроме Крыма.

"Это то, к чему они готовятся. Проведено впервые за весь период войны. Это свидетельствует о том, что РФ разворачивает мобилизационные мероприятия", — отметил Андрющенко.

Он добавил, что первым мобилизационным резервом станут жители оккупированных территорий, и там сейчас для этого уже все готово.

"Тотальная мобилизация, призванная успокоить российское население, будет начинаться в значительной степени с оккупированных территорий: мол, они хотели присоединиться к новой родине и теперь должны идти ее защищать", — сообщил руководитель Центра изучения оккупации.

При этом он уточнил, что в основном "бусификация" коснется не украинцев, а бывших мигрантов, которые получили паспорта РФ и приезжали на оккупированную территорию, чтобы заниматься ремонтами, не вставая на воинский учет.

Андрющенко добавил, что, по его мнению, руководство РФ считает, что россияне смирятся с мобилизацией и никаких протестов не будет даже тогда, когда в Россию начнут массово отправляться гробы. Все потому, что российское общество утратило способность к сопротивлению.

Подводя итог, эксперт подчеркнул, что, согласно социологическим данным, россияне хотят окончания войны. Однако нюанс в том, что они хотят, чтобы война завершилась исключительно победой над Украиной и чтобы наша страна прекратила свое существование.

Как сообщало Новини.LIVE, по словам народного депутата Руслана Горбенко, Россия в случае еще двух лет войны может потерять около 1,5 млн человек. При этом такие потери могут привести к смене власти в РФ.

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