Россия принудительно мобилизовала около 3,5 жителей Крыма

Российские оккупанты собираются на фронт. Иллюстративное фото: росСМИ

Россия планирует в 2026 году ввести непрерывный призыв в оккупированном украинском Крыму. Кроме того, враг уже принудительно мобилизовал в свою армию около 3,5 тысячи жителей полуострова.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказала представитель президента Украины в АР Крым Ольга Куришко.

Что происходит с мобилизацией в Крыму

По словам Ольги Куришко, РФ мобилизовала в ряды своей армии около 3,5 тысячи жителей Крыма. В то же время реальное количество принудительно мобилизованных определить невозможно.

"Срочная служба перерастает в контракт, который может быть принудительным. Человека запугивают или говорят: "Или ты идешь служить, или, например, мы тебя привлекаем к ответственности", — сказал представительница президента Украины в Крыму.

Также она добавила, что в этом году РФ планирует ввести на полуострове непрерывный призыв вместо призывной кампании вместо весенней и осенней, которые действуют сейчас.

Кроме того, Куришко добавила, что 55 тысяч жителей Крыма в 2025 году проходили срочную службу в армии РФ.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина мобилизует до 34 тысяч человек в месяц. В то же время он добавил, что у РФ тоже есть проблемы с набором в армию, поэтому набирает примерно на 10 тысяч больше.

Также мы писали, сколько россияне потеряли солдат в январе 2026 года.