Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Стало известно, сколько жителей Крыма принудительно мобилизовала Россия

Стало известно, сколько жителей Крыма принудительно мобилизовала Россия

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 01:30
Россия принудительно мобилизовала около 3,5 жителей Крыма
Российские оккупанты собираются на фронт. Иллюстративное фото: росСМИ

Россия планирует в 2026 году ввести непрерывный призыв в оккупированном украинском Крыму. Кроме того, враг уже принудительно мобилизовал в свою армию около 3,5 тысячи жителей полуострова. 

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказала представитель президента Украины в АР Крым Ольга Куришко.

Реклама
Читайте также:

Что происходит с мобилизацией в Крыму

По словам Ольги Куришко, РФ мобилизовала в ряды своей армии около 3,5 тысячи жителей Крыма. В то же время реальное количество принудительно мобилизованных определить невозможно.

"Срочная служба перерастает в контракт, который может быть принудительным. Человека запугивают или говорят: "Или ты идешь служить, или, например, мы тебя привлекаем к ответственности", — сказал представительница президента Украины в Крыму.

Также она добавила, что в этом году РФ планирует ввести на полуострове непрерывный призыв вместо призывной кампании вместо весенней и осенней, которые действуют сейчас.

Кроме того, Куришко добавила, что 55 тысяч жителей Крыма в 2025 году проходили срочную службу в армии РФ.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина мобилизует до 34 тысяч человек в месяц. В то же время он добавил, что у РФ тоже есть проблемы с набором в армию, поэтому набирает примерно на 10 тысяч больше.

Также мы писали, сколько россияне потеряли солдат в январе 2026 года.

Крым оккупанты мобилизация война в Украине Россия армия РФ
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации