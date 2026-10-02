Чего нельзя делать родственникам военнослужащего со статусом СОЧ

Военнослужащие ВСУ. Фото: 92-я отдельная стрелковая бригада им. кошевого атамана Ивана Сирка

Если военнослужащего объявили самовольно покинувшим часть, это не всегда может соответствовать действительности. Ложный розыск по СОЧ требует немедленной реакции со стороны семьи военного. Для защиты от тюремного заключения важно быстро выяснить статус дела, подготовить цифровые копии рапортов и чеков, а также избегать конфликтов с командирами и публикаций в соцсетях.

Что делать, объяснил юрист Артем Бондарь, передает Новини.LIVE.

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Почему статус СОЧ могут присвоить безосновательно

По словам юриста, статус СОЧ не всегда свидетельствует о реальном побеге. Чаще всего причиной становится хаос в штабах, длительное лечение или даже эвакуация и попадание в плен.

Чтобы защитить бойца от уголовной ответственности и разблокировать замороженные выплаты, семья должна действовать максимально оперативно. Адвокат подчеркивает, что решающими являются первые 48 часов после выявления статуса СОЧ, поэтому именно в это время нужно собрать ключевые доказательства для оправдания.

"Когда близкий человек не выходит на связь или вы узнали о самовольном отсутствии от командира, паника становится главным врагом. В стрессовой ситуации легко допустить ошибки, которые ухудшат положение военнослужащего. Семья на этом этапе является ключевым звеном защиты, если действовать взвешенно", — отмечает Артем Бондарь.

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Три этапа рассмотрения дела

Родственникам необходимо срочно выяснить, в каком именно органе в данный момент находятся материалы. От этого зависит сложность юридической ситуации.

Уровень воинской части : ведётся исключительно внутреннее служебное расследование и подписан приказ по части. На этом этапе проблему можно решить без вмешательства полиции или следователей.

: ведётся исключительно внутреннее служебное расследование и подписан приказ по части. На этом этапе проблему можно решить без вмешательства полиции или следователей. Военная служба правопорядка (ВСП) : военнослужащего официально объявили в розыск. Представители ВСП могут прибыть по месту его проживания. Семье следует предъявить документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия (например, больничные листы).

: военнослужащего официально объявили в розыск. Представители ВСП могут прибыть по месту его проживания. Семье следует предъявить документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия (например, больничные листы). Государственное бюро расследований (ГБР): дело передано следователям, а в ЕРДР зарегистрировано уголовное производство. Это критический этап, требующий обязательного привлечения профессионального адвоката.

Доказательная база и что именно нужно искать

Чтобы восстановить хронологию событий и подготовить защиту, семье необходимо немедленно собрать пакет данных.

Медицинские документы : справки о госпитализации, направления на ВЛК, выписки, а также результаты обследований (МРТ, КТ).

: справки о госпитализации, направления на ВЛК, выписки, а также результаты обследований (МРТ, КТ). Служебная переписка : почтовые квитанции «Укрпочты» (обязательно с описанием вложения), скриншоты из официального приложения «Армия+», фотокопии рапортов о переводе или лечении.

: почтовые квитанции «Укрпочты» (обязательно с описанием вложения), скриншоты из официального приложения «Армия+», фотокопии рапортов о переводе или лечении. Контакты : номера телефонов и ФИО сослуживцев, а также данные должностного лица, проводящего служебное расследование.

: номера телефонов и ФИО сослуживцев, а также данные должностного лица, проводящего служебное расследование. Официальные запросы : подтверждения обращений в Координационный штаб и Национальное информационное бюро.

: подтверждения обращений в Координационный штаб и Национальное информационное бюро. Семейные обстоятельства: если причиной отсутствия стало критическое состояние здоровья родных, это необходимо подтвердить документально.

Юристы советуют немедленно отсканировать все собранные оригиналы и сохранить их в облачном хранилище. Дополнительно следует подготовить хронологическую таблицу с точной информацией о времени последнего выхода на связь, местонахождении бойца и последнем выполненном боевом задании.

Особое внимание адвокаты обращают на СОЧ, вызванное техническими сбоями. Военного могут объявить в розыск из-за потери рапорта в штабе или из-за несоответствия даты реального выхода из госпиталя и даты официальной выписки. Еще один распространенный сценарий имеет место тогда, когда боец прибыл с приказом в новую воинскую часть, но его забыли внести в списки. В таких случаях родным нужно искать свидетелей, сообщения или фотографии, которые подтвердят присутствие военнослужащего на новом месте службы.

Чего категорически нельзя делать родственникам бойца в СОЧ

Родственникам запрещено выдумывать несуществующие болезни или семейные трагедии. Следователи могут расценить такие импровизации как содействие уклонению от службы.

Также не стоит писать рукописные объяснения без предварительной подготовки и общаться со следователями без адвоката. Совершенно нецелесообразно вступать в конфликт с командованием. Это лишь ускорит передачу документов в правоохранительные органы.

Кроме того, юрист советует не публиковать подробности в соцсетях. Запрещено публиковать информацию о внутренних проблемах части, точные координаты, названия подразделений или фотографии. Кроме того, запрещено обсуждать укрывательство в открытых чатах. Мессенджеры легко превращаются в прямую доказательную базу для обвинения.

Также Новини.LIVE сообщали, что распространенный миф о том, что без принесения присяги можно избежать наказания за дезертирство, не соответствует действительности. В Минобороны подчеркивают, что статус военнослужащего закрепляется за человеком сразу после его отправки из ТЦК. Именно поэтому за самовольное отсутствие придется нести полноценную уголовную ответственность, независимо от того, успел ли новобранец торжественно принести присягу.

В то же время бойцы, решившие вернуться из СОЧ, часто допускают критические юридические ошибки. Эксперт по военной юстиции назвал ТОП-5 самых распространенных ошибок, которые совершают военные и которые приводят к тюремному заключению.