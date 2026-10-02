Чого не можна робити родичам військового зі статусом СЗЧ

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Якщо бійця оголосили таким, хто самовільно залишив частину, це не завжди може відповідати дійсності. Помилковий розшук за СЗЧ вимагає негайної реакції родини військового. Для захисту від в'язниці важливо швидко з'ясувати статус справи, підготувати цифрові копії рапортів та чеків, а також уникати конфліктів із командирами й публікацій у соцмережах.

Що робити пояснив юрист Артем Бондар, передає Новини.LIVE.

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Чому можуть дати статус СЗЧ безпідставно

За словами юриста, статус СЗЧ не завжди є свідченням реальної втечі. Найчастіше причиною стає хаос у штабах, довготривале лікування або навіть евакуація та потрапляння у полон.

Щоб захистити бійця від кримінальної відповідальності та розблокувати заморожені виплати, родина має діяти максимально оперативно. Адвокат підкреслює, що вирішальними є перші 48 годин після виявлення статусу СЗЧ, тож саме в цей час потрібно зібрати ключові докази для виправдання.

"Коли близька людина не виходить на зв'язок або ви дізналися про самовільну відсутність від командира, паніка стає головним ворогом. У стресі легко припуститися помилок, які погіршать становище військового. Родина на цьому етапі є ключовою ланкою захисту, якщо діяти зважено", — наголошує Артем Бондар.

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Три стадії розгляду справи

Рідним необхідно терміново з'ясувати, в якому саме органі наразі знаходяться матеріали. Від цього залежить складність юридичної ситуації.

Рівень військової частини : триває виключно внутрішнє службове розслідування і підписано наказ по частині. На цьому етапі проблему можна вирішити без втручання поліції чи слідчих.

: триває виключно внутрішнє службове розслідування і підписано наказ по частині. На цьому етапі проблему можна вирішити без втручання поліції чи слідчих. Військова служба правопорядку (ВСП) : бійця офіційно подали в розшук. Представники ВСП можуть приїхати за місцем його проживання. Родині слід показати документи, що підтверджують поважну причину відсутності (наприклад, лікарняні листи).

: бійця офіційно подали в розшук. Представники ВСП можуть приїхати за місцем його проживання. Родині слід показати документи, що підтверджують поважну причину відсутності (наприклад, лікарняні листи). Державне бюро розслідувань (ДБР): справа передана слідчим, а в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження. Це критичний етап, який вимагає обов'язкового залучення професійного адвоката.

Доказова база та що саме потрібно шукати

Аби відновити хронологію подій та підготувати захист, родина має негайно сформувати пакет даних.

Медичні документи : довідки про госпіталізацію, направлення на ВЛК, виписки, а також результати обстежень (МРТ, КТ).

: довідки про госпіталізацію, направлення на ВЛК, виписки, а також результати обстежень (МРТ, КТ). Службове листування : поштові чеки "Укрпошти" (обов'язково з описом вкладення), скриншоти з офіційного застосунку "Армія+", фотокопії рапортів про переведення чи лікування.

: поштові чеки "Укрпошти" (обов'язково з описом вкладення), скриншоти з офіційного застосунку "Армія+", фотокопії рапортів про переведення чи лікування. Контакти : номери телефонів та ПІБ побратимів, а також дані посадовця, який проводить службове розслідування.

: номери телефонів та ПІБ побратимів, а також дані посадовця, який проводить службове розслідування. Офіційні запити : підтвердження звернень до Координаційного штабу та Національного інформаційного бюро.

: підтвердження звернень до Координаційного штабу та Національного інформаційного бюро. Сімейні обставини: якщо причиною відсутності став критичний стан здоров'я рідних, це треба підтвердити документально.

Усі зібрані оригінали юристи радять негайно відсканувати та зберегти у хмарному сховищі. Додатково слід підготувати хронологічну таблицю з точною інформацією про час останнього виходу на зв'язок, локації перебування бійця та останнє виконане бойове завдання.

Окрему увагу адвокати звертають на СЗЧ, спричинене технічними збоями. Військового можуть оголосити в розшук через втрату рапорту в штабі або через невідповідність дати реального виходу зі шпиталю та дати офіційної виписки. Ще один поширений сценарій трапляється тоді, коли боєць приїхав з приписом до нової військової частини, але його забули внести до списків. У таких випадках рідним потрібно шукати свідків, повідомлення чи фотографії, які підтвердять присутність армійця на новому місці служби.

Чого категорично не можна робити рідним бійця в СЗЧ

Близьким заборонено вигадувати неіснуючі хвороби чи сімейні трагедії. Слідчі можуть розцінити такі імпровізації як допомогу в ухиленні від служби.

Також не варто писати рукописні пояснення без попередньої підготовки та спілкуватися зі слідчими без адвоката. Абсолютно недоцільно буде конфліктувати з командуванням. Це лише прискорить передачу документів до правоохоронних органів.

Окрім цього, юрист радить не публікувати деталі в соцмережах. Заборонено викладати внутрішні проблеми частини, точні координати, назви підрозділів або фотографії. На додаьок заборонено обговорювати переховування у відкритих чатах. Месенджери легко перетворюються на пряму доказову базу для обвинувачення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що поширений міф про те, що без складання присяги можна уникнути покарання за втечу з армії, не відповідає дійсності. У Міноборони наголошують, що статус військовослужбовця закріплюється за людиною одразу після її відправки з ТЦК. Саме тому за СЗЧ доведеться нести повноцінну кримінальну відповідальність, незалежно від того, чи встиг новобранець урочисто присягнути.

Водночас бійці, які вирішують повернутися із СЗЧ, часто припускаються критичних юридичних помилок. Експерт з військової юстиції назвав ТОП-5 найчастіших помилок, які роблять військові, що призводять до в'язниці.