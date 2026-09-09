Как легально вернуться из СЗЧ: 5 основных ошибок военнослужащих

Военнослужащий ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Нередко случается, что военнослужащие, самовольно покинувшие службу и решившие вернуться, принимают неверные решения. Советы из социальных сетей и консультации с ИИ приводят к новым уголовным делам и внезапным отправкам на фронт. Эксперт по военной юстиции объяснил, почему отсутствие открытого производства не гарантирует безопасности и как законно добиться медицинского осмотра непосредственно через прокурора.

В частности, пояснения дал кандидат юридических наук Евгений Филипец, передает Новини.LIVE.

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Иллюзия безопасности без уголовного дела

Самой большой ошибкой среди бойцов является убеждение, что отсутствие активного расследования гарантирует им полную безнаказанность. Командование имеет до двух месяцев на проведение внутреннего служебного расследования после исчезновения человека из подразделения или госпиталя. Именно эти материалы впоследствии становятся основой для официального обращения в правоохранительные органы, и нередко дело возбуждается спустя много месяцев после побега.

"Часто люди думают, что отсутствие открытого уголовного производства означает, что человек не находится в розыске. К сожалению, это заблуждение, ведь когда такой человек передвигается по улице, его встречает группа оповещения ТЦК, доставляют в ВСП, а оттуда — в батальон резерва", — отмечает адвокат Евгений Филипец.

По его словам, после такого задержания военного нередко оперативно отправляют в горячие точки, а уголовное преследование всё равно настигает его впоследствии. Чтобы решить проблему легально, юрист советует обязательно запросить результаты служебного расследования для начала официальной процедуры возвращения.

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Если военнослужащий просто приходит в Военную службу правопорядка, то обычно уже через сутки-две он оказывается на учебном полигоне, а впоследствии — в новой части.

Справедливая же процедура освобождения от уголовной ответственности по части 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины просто откладывается на неопределенный срок. Законный алгоритм требует четкой последовательности. Поэтому сначала следует вручение подозрения, направление обвинительного акта, судебное заседание, получение постановления и письменного согласия от новой воинской части.

Только такое сопровождение позволяет человеку не только безопасно вернуться в строй, но и легально демобилизоваться, если во время пребывания в СОЧ у него появились для этого основания.

Советы искусственного интеллекта доводятся до ГБР

Попытки заменить профессиональных юристов знакомыми или искусственным интеллектом приводят к катастрофическим последствиям. Евгений Филипец привел пример, когда мобилизованный решил покинуть учебный центр еще до принесения присяги, потому что так ему посоветовал искусственный интеллект.

"Мать с твёрдой уверенностью после консультации с чатом GPT приняла для себя решение и убедила его, чтобы он пошёл в СОЧ. Потому что чат GPT ей сказал: если он ещё не принёс присягу, то фактически это не будет считаться СОЧ. В результате последовал звонок из ГБР и было возбуждено уголовное дело", — рассказывает правозащитник.

Право на медкомиссию во время следствия

Большое количество военнослужащих покидают свои подразделения из-за ухудшения здоровья и игнорирования их жалоб командованием. Среди них бытует миф, что добиться направления на военно-медицинскую комиссию можно только после добровольного возвращения в строй и подачи рапорта. Однако действующее законодательство предлагает гораздо более безопасный механизм.

"Некоторые говорят, что ВЛК можно пройти только тогда, когда ты уже вернулся на военную службу. Но на сегодняшний день действующее законодательство позволяет нам на стадии досудебного расследования обратиться к еще одному субъекту. Это прокурор или следователь по делу, который может направить лицо на прохождение ВЛК", — объясняет адвокат.

Это позволяет объективно зафиксировать реальные диагнозы еще до момента возвращения в воинскую часть, полностью опровергая обвинения в безосновательном дезертирстве.

Закрытие старых дел после легального увольнения

В Украине время от времени запускают механизм, который позволяет нарушителям просто прийти к командиру и встать в строй без лишней бюрократии. Часть таких людей впоследствии абсолютно легально уволилась со службы по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья.

Однако правоохранительные органы, продолжавшие расследовать их старые дела о самовольном оставлении воинской части, начали требовать от этих граждан повторного возвращения в армию для закрытия производства.

Лишь недавно Верховный суд Украины пресек эту практику, постановив, что добровольное возвращение уже состоялось в прошлом. Следовательно, нормы об освобождении от уголовной ответственности применяются к таким людям автоматически, без необходимости снова надевать военную форму.

Новини.LIVE сообщали, что прямо сейчас украинские бойцы, ушедшие в СОЧ до 12 июня, имеют время до 20 сентября 2026 года, чтобы без уголовных последствий восстановиться на службе по упрощённой процедуре. Эта процедура дает редкую возможность самостоятельно определиться с новой воинской частью.

Впрочем, перейти в другой род войск или силовое ведомство по этим правилам не получится. Разрешено возвращаться только внутри своей структуры: из рядов ВСУ можно попасть исключительно в армейские подразделения, из Нацгвардии — обратно в НГУ, а из ДССТ — только на транспортную службу.

Если же бойца в СОЧ случайно обнаружат сотрудники ТЦК во время уличной проверки паспортов, арестовать его они не смогут, так как у них просто нет таких полномочий. Военкомы лишь сверяют информацию по полицейским реестрам и вызывают Военную службу правопорядка, которая и берет на себя задержание и дальнейшее рассмотрение дела.