Як легально повернутися з СЗЧ: 5 головних помилок військових

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Нерідко трапляються випадки, що військовослужбовці, які покинули самовільно службу і вирішили повернутися, приймають некоректні рішення. Поради з соцмереж та консультації з ШІ призводять до нових кримінальних справ і раптових відправок на фронт. Експерт із військової юстиції пояснив, чому відсутність відкритого провадження не гарантує безпеки та як законно домогтися медичного огляду безпосередньо через прокурора.

Зокрема, пояснення надав кандидат юридичних наук Євген Филипець, передає Новини.LIVE.

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Ілюзія безпеки без кримінальної справи

Найбільшою помилкою серед бійців є переконання, що відсутність активного розслідування гарантує їм цілковиту безкарність. Командування має до двох місяців на проведення внутрішнього службового розслідування після зникнення людини з підрозділу чи шпиталю. Саме ці матеріали згодом стають основою для офіційного звернення до правоохоронців, і нерідко справу відкривають через багато місяців після втечі.

"Часто люди думають, що відсутність відкритого кримінального провадження означає, що особа не перебуває у СЗЧ. На жаль, це є помилкою, бо коли така людина пересувається по вулиці, її зустрічає група оповіщення ТЦК, то доставляють до ВСП, а звідти — в батальйон резерву", — зазначає адвокат Євген Филипець.

За його словами, після такого затримання військового нерыдко оперативно відправляють у гарячі точки, а кримінальне переслідування все одно наздоганяє його згодом. Аби розв'язати проблему легально, юрист радить обов'язково витребувати результати службового розслідування для старту офіційної процедури повернення.

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Якщо військовослужбовець просто приходить до Військової служби правопорядку, то зазвичай вже за добу-дві він опиняється на навчальному полігоні, а згодом — у новій частині.

Справедлива ж процедура звільнення від кримінальної відповідальності за частиною 5 статті 401 Кримінального кодексу України просто відкладається на невизначений термін. Законний алгоритм вимагає чіткої послідовності. Тому спочатку іде вручення підозри, направлення обвинувального акта, судове засідання, отримання ухвали та письмової згоди від нової військової частини.

Лише такий супровід дозволяє людині не лише безпечно повернутися до строю, але й легально демобілізуватися, якщо під час перебування у СЗЧ в неї з'явилися для цього підстави.

Поради штучного інтелекту доводять до ДБР

Спроби замінити фахових юристів знайомими або штучним інтелектом призводять до катастрофічних наслідків. Євген Филипець навів приклад, коли мобілізований вирішив залишити навчальний центр ще до складання присяги, бо так йому порадив штучний інтелект.

"Матір з твердою впевненістю після консультації з чатом GPT прийняла для себе рішення і його до цього змотивувала, щоб він йшов в СЗЧ. Бо чат GPT їй сказав, якщо він не приймав ще присягу, то фактично це не буде вважатися СЗЧ. На виході мали дзвінок з ДБР та кримінальне провадження", — розповідає правозахисник.

Право на медкомісію під час слідства

Велика кількість військовослужбовців залишають свої підрозділи через погіршення здоров'я та ігнорування їхніх скарг командуванням. Серед них побутує міф, що домогтися направлення на військово-лікарську комісію можна лише після добровільного повернення до строю та подачі рапорту. Проте чинне законодавство пропонує значно безпечніший механізм.

"Дехто каже, що ВЛК можна пройти лише тоді, коли ти вже повернувся на військову службу. Але на сьогодні чинне законодавство дозволяє нам на стадії досудового розслідування звернутися до ще одного суб'єкта. Це прокурор або слідчий по справі, який може скерувати особу на проходження ВЛК", — пояснює адвокат.

Це дозволяє об'єктивно зафіксувати реальні діагнози ще до моменту повернення у військову частину, повністю спростовуючи звинувачення у безпідставній втечі.

Закриття старих справ після легального звільнення

В Україні час від часу запускають механізм, який дозволяє порушникам просто прийти до командира і стати до строю без зайвої бюрократії. Частина таких людей згодом абсолютно легально звільнилася зі служби через сімейні обставини або за станом здоров'я.

Проте правоохоронні органи, які продовжували розслідувати їхні старі справи про СЗЧ, почали вимагати від цих громадян повторного повернення до армії задля закриття провадження.

Лише нещодавно Верховний суд України зупинив цю практику, постановивши, що добровільне повернення вже відбулося в минулому. Відтак, норми про звільнення від кримінальної відповідальності застосовуються до таких людей автоматично, без необхідності знову одягати військову форму.

Новини.LIVE повідомляли, що просто зараз українські бійці, які пішли в СЗЧ до 12 червня, мають час до 20 вересня 2026 року, щоб без кримінальних наслідків відновитися на службі за спрощеним алгоритмом. Ця процедура дає рідкісну можливість власноруч визначитися з новою військовою частиною.

Втім, перейти до іншого роду військ чи силового відомства за цими правилами не вийде. Дозволено повертатися лише всередині своєї структури: з лав ЗСУ можна потрапити винятково до армійських підрозділів, із Нацгвардії — назад до НГУ, а з ДССТ — лише на транспортну службу.

Якщо ж бійця в СЗЧ випадково виявлять працівники ТЦК під час вуличної перевірки паспортів, заарештувати його вони не зможуть, бо у них просто немає таких повноважень. Військкоми лише звіряють інформацію за поліцейськими реєстрами та викликають Військову службу правопорядку, яка й бере затримання та подальший розгляд на себе.