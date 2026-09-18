Бронирование военнообязанных с первого дня: советы юристов

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Смена места работы для сотрудников, на которых распространяется программа резервирования, сопряжена с серьезными рисками мобилизации из-за неизбежного прекращения действия отсрочки. Статус «зарезервированного» не переходит за человеком автоматически, даже если новое место работы также предусматривает резервирование и имеет свободные места по квоте. Именно поэтому перед увольнением стоит тщательно проверять нового работодателя и согласовывать все кадровые сроки.

Об этом заявил юрист Владимир Романченко, передает Новини.LIVE.

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Что будет со старой бронью при переходе на другую работу, где также осуществляется бронирование

Увольнение с предприятия автоматически лишает военнообязанного отсрочки от призыва. Как отмечает адвокат Владимир Романченко, статус забронированного не закрепляется за гражданином навсегда. Бронирование действует только в рамках текущих трудовых отношений с конкретным работодателем. Поэтому при переходе в другую компанию перенести старую бронь невозможно, поэтому её придётся оформлять полностью с нуля.

В чём заключаются риски бронирования с первого дня

Даже если новый работодатель обещает забронировать специалиста с первого дня, избежать «окна» без отсрочки не удастся. После подписания приказа об увольнении старая бронь прекращается, а новая еще не фиксируется в государственных реестрах. Именно в этот промежуток времени человек остается без юридической защиты и подлежит мобилизации на общих основаниях.

Что необходимо обязательно проверить при устройстве на новую работу

Юрист советует сначала убедиться, что будущее предприятие действительно имеет официальный статус для бронирования и свободные квоты для конкретного работника.

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Необходимо заранее договориться с обеими сторонами о точном дне увольнения и трудоустройства. Как только человек официально устраивается на новое место, компания должна максимально оперативно подать все документы для оформления отсрочки.

Может ли руководитель запретить увольнение забронированного сотрудника

Некоторые работники опасаются, что нынешнее руководство не отпустит их из-за наличия брони и сложностей с обновлением лимитов. Однако, по словам Романченко, статус забронированного никоим образомне ограничивает законное право человека расторгнуть трудовой договор. Порядок и сроки увольнения определяются исключительно общими нормами трудового законодательства и конкретными обстоятельствами на предприятии.

Новини.LIVE ранее писали, что молодых людей до 25 лет, как правило, не мобилизуют, но из этого правила есть исключения. Если молодой человек уже успел приобрести статус военнообязанного, признан годен к службе и не имеет законной отсрочки или брони, его вполне могут призвать.

Вместе с тем, непройденная базовая военная подготовка пока не мешает забронировать 25-летнего сотрудника критически важного предприятия. Единственное, что действительно требуется для получения отсрочки, — это официальный статус военнообязанного и полное соответствие компании и должности всем критериям действующего постановления правительства.