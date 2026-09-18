Бронювання військовозобов'язаних з першого дня: поради юристів

Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Зміна місця роботи для заброньованих працівників несе серйозні ризики мобілізації через неминучий розрив у дії відстрочки. Статус заброньованого не переходить за людиною автоматично, навіть якщо нове місце роботи теж передбачає бронювання і має вільні місця по квоті. Саме тому перед звільненням варто ретельно перевіряти нового працедавця та узгоджувати всі кадрові дати.

На цьому наголосив юрист Володимир Романченко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що буде зі старим бронюванням при переході на іншу роботу, де також бронюють

Звільнення з підприємства автоматично позбавляє військовозобов'язаного відстрочки від призову. Як зазначає адвокат Володимир Романченко, статус заброньованого не закріплюється за громадянином назавжди. Бронювання діє лише в межах поточних трудових відносин із конкретним роботодавцем. Тому під час переходу в іншу компанію перенести стару броню неможливо, тому її доведеться оформлювати повністю з нуля.

У чому ризики бронювання з першого дня

Навіть якщо новий працедавець обіцяє забронювати фахівця з першого дня, уникнути "вікна" без відстрочки не вдасться. Після підписання наказу про звільнення старе бронювання припиняється, а нове ще не фіксується в державних реєстрах. Саме в цей проміжок часу чоловік залишається без юридичного захисту і підлягає мобілізації на загальних підставах.

Що треба обов'язково перевірити при влаштуванні на нову роботу

Юрист радить спочатку переконатися, що майбутнє підприємство дійсно має офіційний статус для бронювання і вільні ліміти для конкретного працівника.

Читайте також:

Потрібно заздалегідь домовитися з обома сторонами про точний день звільнення та працевлаштування. Щойно людина офіційно виходить на нове місце, компанія має максимально оперативно подати всі документи для оформлення відстрочки.

Чи може керівник заборонити звільнення заброньованому

Деякі працівники бояться, що поточне керівництво не відпустить їх через наявність броні та труднощі з оновленням лімітів. Та за словами Романченка, статус заброньованого жодним чином не обмежує законне право людини розірвати трудовий договір. Порядок та строки звільнення визначаються виключно загальними нормами трудового законодавства та конкретними обставинами на підприємстві.

Новини.LIVE писали раніше, що хлопців до 25 років за загальним правилом не мобілізують, але з цього є винятки. Якщо молодий чоловік уже встиг набути статусу військовозобов'язаного, визнаний придатним до служби й не має законної відстрочки чи броні, його цілком можуть призвати.

Разом із тим, непройдена базова військова підготовка наразі не заважає забронювати 25-річного співробітника критично важливого підприємства. Єдине, що дійсно вимагається для отримання броні це офіційний статус військовозобов'язаного та повна відповідність компанії й посади всім критеріям чинної постанови уряду.