Как оформить электронный военный документ для переселенцев

Сотрудник ТЦК работает с документами. Фото: кадр из видео

Даже без действующего военного билета и со старым паспортом-книжкой мужчины могут оформить онлайн-отсрочку от призыва, если для этого есть основания. Благодаря приложению "Резерв+" этот процесс стал дистанционным, что позволяет избежать рисков перед посещением социальных служб.

Объяснения дал юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Действительность старых документов во время войны

Граждане, эвакуировавшиеся с оккупированных территорий, часто опасаются обращаться в государственные органы из-за устаревших документов. Иногда бывает так, что у военнообязанных мужчин, которые длительное время проживали на оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий, при себе есть разве что бумажное свидетельство о призыве и паспорт-книжечка.

Юрист Владислав Дерий уверяет, что опасения относительно недействительности старых документов являются безосновательными. Согласно постановлению Кабинета Министров № 1202, паспорта-книжечки без новых фотографий остаются полностью законными на весь период действия военного положения. Их замена для получения административных услуг сейчас не требуется.

Также нет острой необходимости идти в военкомат, чтобы обменять старое призывное удостоверение на действующий военный билет. По оценке эксперта, таких граждан в основном уже автоматически перевели на учет военнообязанных.

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Сегодня мужчины могут сгенерировать полноценный электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+". Цифровая выписка имеет такую же юридическую силу, как и бумажный оригинал. Имея его, пользователь получает доступ к дистанционному оформлению отсрочки.

Чтобы получить отсрочку без посещения ТЦК, необходимо:

авторизоваться в приложении "Резерв+"; перейти в меню "Сервисы" (три точки возле ФИО или на главном экране); выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку" и нажать кнопку "Начать"; выбрать законное основание и подтвердить личные данные.

После отправки система самостоятельно проверяет информацию по государственным реестрам и отправляет пользователю уведомление с окончательным результатом.

Но недостаток заключается в том, что при использовании цифровых сервисов могут возникнуть расхождения между реестрами, которые могут стать основанием для розыска.

"Если после установки приложения «Резерв+» вас объявят в розыск, то его нужно будет удалить, иначе полиция может вас задержать и доставить в ТЦК", — предупреждает Владислав Дерий.

Чтобы минимизировать риски, юрист советует сначала получить электронное подтверждение отсрочки в приложении.

Новини.LIVE сообщали, что подать документы на отсрочку от мобилизации теперь можно только двумя способами: через мобильное приложение "Резерв+" или в отделениях ЦНАП. Территориальные центры комплектования окончательно прекратили личный прием таких заявлений на местах.

Если в статусе отсрочки указано, что срок её действия — "до завершения мобилизации", то это не гарантирует бессрочной защиты от армии. Эта фраза лишь указывает на текущий официальный срок военного положения, до конца которого отсрочка и остаётся действительной.