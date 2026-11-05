Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Есть только старое приписное: как получить отсрочку онлайн

Есть только старое приписное: как получить отсрочку онлайн

Ua ru
5 ноября 2026 10:35
Как оформить электронный военный документ для переселенцев
Сотрудник ТЦК работает с документами. Фото: кадр из видео

Даже без действующего военного билета и со старым паспортом-книжкой мужчины могут оформить онлайн-отсрочку от призыва, если для этого есть основания. Благодаря приложению "Резерв+" этот процесс стал дистанционным, что позволяет избежать рисков перед посещением социальных служб.

Объяснения дал юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

Реклама

Действительность старых документов во время войны

Граждане, эвакуировавшиеся с оккупированных территорий, часто опасаются обращаться в государственные органы из-за устаревших документов. Иногда бывает так, что у военнообязанных мужчин, которые длительное время проживали на оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий, при себе есть разве что бумажное свидетельство о призыве и паспорт-книжечка.

Юрист Владислав Дерий уверяет, что опасения относительно недействительности старых документов являются безосновательными. Согласно постановлению Кабинета Министров № 1202, паспорта-книжечки без новых фотографий остаются полностью законными на весь период действия военного положения. Их замена для получения административных услуг сейчас не требуется.

Также нет острой необходимости идти в военкомат, чтобы обменять старое призывное удостоверение на действующий военный билет. По оценке эксперта, таких граждан в основном уже автоматически перевели на учет военнообязанных.

Читайте также:

Как оформить отсрочку через смартфон в 2026 году

Сегодня мужчины могут сгенерировать полноценный электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+". Цифровая выписка имеет такую же юридическую силу, как и бумажный оригинал. Имея его, пользователь получает доступ к дистанционному оформлению отсрочки.

Чтобы получить отсрочку без посещения ТЦК, необходимо:

  1. авторизоваться в приложении "Резерв+";
  2. перейти в меню "Сервисы" (три точки возле ФИО или на главном экране);
  3. выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку" и нажать кнопку "Начать";
  4. выбрать законное основание и подтвердить личные данные.

После отправки система самостоятельно проверяет информацию по государственным реестрам и отправляет пользователю уведомление с окончательным результатом.

Но недостаток заключается в том, что при использовании цифровых сервисов могут возникнуть расхождения между реестрами, которые могут стать основанием для розыска.

"Если после установки приложения «Резерв+» вас объявят в розыск, то его нужно будет удалить, иначе полиция может вас задержать и доставить в ТЦК", — предупреждает Владислав Дерий.

Чтобы минимизировать риски, юрист советует сначала получить электронное подтверждение отсрочки в приложении.

Новини.LIVE сообщали, что подать документы на отсрочку от мобилизации теперь можно только двумя способами: через мобильное приложение "Резерв+" или в отделениях ЦНАП. Территориальные центры комплектования окончательно прекратили личный прием таких заявлений на местах.

Если в статусе отсрочки указано, что срок её действия — "до завершения мобилизации", то это не гарантирует бессрочной защиты от армии. Эта фраза лишь указывает на текущий официальный срок военного положения, до конца которого отсрочка и остаётся действительной.

военный учет мобилизация ВПЛ отсрочка военнообязанные приписное удостоверение
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации