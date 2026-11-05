Як згенерувати електронний військовий документ переселенцям

Працівник ТЦК працює з документами. Фото: кадр з відео

Навіть без актуального військового квитка та зі старим паспортом-книжечкою чоловіки мають змогу оформити онлайн-відстрочку від призову, якщо є на це підстава. Завдяки застосунку "Резерв+" цей процес став дистанційним, що дозволяє уникнути ризиків перед походом до соціальних служб.

Пояснення надав юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Чинність старих документів під час війни

Громадяни, які евакуювалися з окупованих територій, часто побоюються звертатися до державних органів через застарілі документи. Подекуди трапляється так, що у військовозобов'язаних чоловіків, які тривалий час жили на окупованих територіях або в зонах активних бойових дій мають при собі хіба-що лише паперове приписне свідоцтво та паспорт-книжечку.

Юрист Владислав Дерій запевняє, що страхи щодо недійсності старих паперів є безпідставними. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1202, паспорти-книжечки без нових фотокарток залишаються повністю законними на весь період дії воєнного стану. Їх заміна для отримання адміністративних послуг зараз не вимагається.

Також немає нагальної потреби йти до військкомату, щоб обміняти старе приписне свідоцтво на актуальний військовий квиток. За оцінкою експерта, таких громадян переважно вже автоматично перевели на облік військовозобов'язаних.

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Сьогодні чоловіки можуть згенерувати повноцінний електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+". Цифровий витяг має таку саму юридичну силу, як і паперовий оригінал. Маючи його, користувач отримує доступ до дистанційного оформлення відстрочки.

Щоб отримати відстрочку без візиту в ТЦК слід:

авторизуватися в застосунку "Резерв+"; перейти у меню "Сервіси" (три крапки біля ПІБ або на головному екрані); вибрати пункт "Подати запит на відстрочку" та натиснути кнопки "Почати"; вибрати законну підставу та підтвердити персональні дані.

Після відправки система самостійно перевіряє інформацію по державних реєстрах та надсилає користувачеві сповіщення з остаточним результатом.

Але недолік є у тому, що при використанні цифрових сервісів можуть виникнути розбіжності між реєстрами, які можуть стати підставою для розшуку.

"Якщо після встановлення Резерв+ Вас оголосять у розшук, то потрібно буде його зняти, інакше поліція може Вас затримати та доставити до ТЦК", — застерігає Владислав Дерій.

Щоб мінімізувати ризики, юрист радить спершу отримати електронне підтвердження відстрочки в застосунку.

Новини.LIVE інформували, що подати документи на відстрочку від мобілізації тепер можна лише двома шляхами: через мобільний додаток "Резерв+" або у відділеннях ЦНАП. Територіальні центри комплектування остаточно припинили особистий прийом таких заяв на місцях.

Якщо у статусі біля відстрочки написано, що її термін дії "до завершення мобілізації", то це не гарантує безстрокового захисту від армії. Ця фраза лише вказує на поточний офіційний строк воєнного стану, до кінця якого відстрочка й залишається дійсною.