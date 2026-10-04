Выезд за границу для многодетных родителей и родителей-одиночек в 2026 году

Проверка документов многодетного отца. Фото: коллаж Новини.LIVE

Украинские мужчины, которые воспитывают ребенка в одиночку или содержат троих и более несовершеннолетних, имеют право не только на отсрочку, но и на пересечение границы без их присутствия. Однако для этого необходимо документально подтвердить отсутствие задолженности по алиментам или факт лишения матери родительских прав.

Подробнее об этом читайте на Новини.LIVE.

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Наличие трёх и более детей не гарантирует мужчине право на отсрочку и выезд

Многодетные родители и мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних, освобождаются от призыва в соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Однако сам факт наличия троих детей, даже от разных браков, или статус отца не дают автоматического разрешения на пересечение государственной границы.

Главным требованием для Государственной пограничной службы является документальное подтверждение того, что мужчина действительно содержит этих лиц. При этом закон позволяет военнообязанному выезжать за пределы государства без физического присутствия самих детей на пункте пропуска.

Какие документы требуются от многодетных

Для успешного прохождения контроля отец троих и более несовершеннолетних детей должен предоставить свидетельства об их рождении с вписанной фамилией, удостоверение многодетного отца и официальную справку об отсутствии задолженности по алиментам.

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Если же дети не проживают вместе с ним в одной семье, пограничники тщательно проверят финансовое участие мужчины в их жизни. Для этого придется предъявить решение суда о назначении алиментов и справку из судебной исполнительной службы, в которой указан размер регулярных выплат и отсутствие какой-либо задолженности.

Также подойдут документы, подтверждающие отсутствие матери: свидетельство о ее смерти, судебное решение о признании ее умершей или пропавшей без вести. Альтернативой является решение суда о лишении женщины родительских прав или о принудительном изъятии ребенка без лишения таких прав. Все эти документы можно предъявлять как в оригиналах, так и в виде нотариально заверенных копий.

Правила пересечения границы для родителей-одиночек

Мужчинам, самостоятельно воспитывающим одного или нескольких детей, также недостаточно предъявить только свидетельство о рождении. Им необходимо юридически доказать, что мать не может заниматься воспитанием.

Пакет документов в этом случае обязательно включает свидетельство о смерти женщины или соответствующее решение суда. Государственная пограничная служба принимает судебные постановления о лишении матери родительских прав, отзыве ребенка, признании матери умершей или без вести пропавшей.

Новини.LIVE ранее писали о том, что в Ивано-Франковской области суд вынес приговор жительнице Космацкой общины, которая с помощью искусственного интеллекта подделала справку о собственной инвалидности. Таким образом женщина пыталась незаконно оформить для мужа отсрочку от мобилизации.

Военнообязанным с отсрочкой не нужно лично сообщать в ТЦК об изменении места работы. В 2026 году эта обязанность возложена исключительно на работодателя.

Служба супруги в ВСУ не дает мужу автоматического права на освобождение от призыва. В то же время закон защищает семьи с несовершеннолетними детьми, поэтому при таких обстоятельствах военнообязанный отец имеет право получить отсрочку или демобилизоваться, если уже находится на службе.