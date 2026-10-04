Виїзд за кордон для багатодітних батьків та батьків-одинаків 2026

Перевірка документів багатодітного батька. Фото: колаж Новини.LIVE

Українські чоловіки, які виховують дитину самі або утримують трьох і більше неповнолітніх, мають право не лише на відстрочку, а й на перетин кордону без їхньої присутності. Проте для цього необхідно документально підтвердити відсутність боргів за аліментами або факт позбавлення матері батьківських прав.

Детальніше про це читайте на Новини.LIVE.

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Наявність трьох та більше дітей не гарантує чоловіку право на відстрочку та виїзд

Багатодітні батьки та чоловіки, які самостійно виховують неповнолітніх, звільняються від призову за Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Однак сам факт наявності трьох дітей, навіть від різних шлюбів, чи статус батька не дають автоматичного дозволу на перетин державного кордону.

Головною вимогою для Державної прикордонної служби є документальне підтвердження того, що чоловік дійсно утримує цих осіб. При цьому закон дозволяє військовозобов'язаному виїжджати за межі держави без фізичної присутності самих дітей на пункті пропуску.

Які папери вимагають від багатодітних

Для успішного проходження контролю батько трьох і більше неповнолітніх повинен надати свідоцтва про їхнє народження зі своїм вписаним прізвищем, посвідчення багатодітного батька та офіційну довідку про відсутність боргів за аліментами.

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Якщо ж діти не проживають разом із ним в одній сім'ї, прикордонники ретельно перевірятимуть фінансову участь чоловіка в їхньому житті. Для цього доведеться показати рішення суду про призначення аліментів та довідку з виконавчої служби, де вказано розмір регулярних виплат і відсутність будь-якої заборгованості.

Також підійдуть документи, що підтверджують відсутність матері: свідоцтво про її смерть, судове рішення про визнання її померлою чи безвісти відсутньою. Альтернативою є рішення суду про позбавлення жінки батьківських прав або ж про примусове відібрання дитини без позбавлення таких прав. Усі ці документи можна пред'являти як в оригіналах, так і у вигляді нотаріально засвідчених копій.

Правила перетину кордону для батьків-одинаків

Чоловікам, які самостійно виховують одну або більше дітей, також недостатньо показати лише свідоцтво про народження. Їм необхідно юридично довести, що мати не може займатися вихованням.

Пакет документів у цьому випадку обов'язково включає свідоцтво про смерть жінки або відповідне рішення суду. Державна прикордонна служба приймає судові постанови про позбавлення матері батьківських прав, відібрання дитини, визнання матері померлою або безвісти відсутньою.

Новини.LIVE раніше писали про те, що на Івано-Франківщині суд виніс вирок жительці Космацької громади, яка за допомогою штучного інтелекту підробила довідку про власну інвалідність. У такий спосіб жінка намагалася незаконно оформити для чоловіка відстрочку від мобілізації.

Військовозобов'язаним із відстрочкою не потрібно особисто повідомляти ТЦК про зміну місця роботи. У 2026 році цей обов'язок покладено виключно на роботодавця.

Служба дружини в ЗСУ не дає чоловікові автоматичного права на звільнення від призову. Водночас закон захищає родини з неповнолітніми дітьми, тож за таких обставин військовозобов'язаний батько має право отримати відстрочку або ж демобілізуватися, якщо вже перебуває на службі.