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Главная Мобилизация Фейк о мобилизации женщин в Украине: реакция еврокомиссара

Фейк о мобилизации женщин в Украине: реакция еврокомиссара

Ua ru
26 сентября 2026 04:30
Еврокомиссар отреагировал на слухи о мобилизации женщин в Украине
Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс. Фото: E. Blažio/LRT

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что утверждение российской разведки о том, что Европейский Союз якобы призывает Украину к мобилизации женщин, не соответствует действительности. Европейцы не планируют указывать украинцам, как проводить мобилизацию. В частности, речь не идет о призыве женской части населения в войско.

Об этом со ссылкой на "Европейскую правду" сообщает Новини.LIVE.

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Мнение еврокомиссара о мобилизации женщин в Украине

"Было бы странно, если бы Европа пыталась указывать украинцам, как проводить мобилизацию, в частности мобилизацию женщин", — заявил Кубилюс.

Также он добавил, что не удивляется тому, что такие слухи распространяет Кремль.

В Службе внешней разведки России ранее заявили, что Еврокомиссия настаивает на мобилизации украинских женщин, а верховный представитель ЕС Кая Каллас якобы считает призыв украинок шагом в правильном направлении.

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Как сообщал Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины, в войске и мужчины, и женщины имеют равные права. В случае дискриминации или сексуальных домогательств можно обращаться в институт гендерных советников. Оказать помощь тем, кто столкнулся с издевательствами или несправедливостью в армии, готовы почти семь сотен специалистов.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Крымский ресурсный центр писал, что РФ пытается мобилизовать жителей Крыма. В северной части оккупированного полуострова уже было более десяти случаев, когда людям пытались вручить повестки. Среди тех, кого хотели призвать в российскую армию, есть и крымские татары.

Европейский союз Еврокомиссия мобилизация война в Украине женщины на войне мобилизация женщин
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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