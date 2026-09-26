Еврокомиссар отреагировал на слухи о мобилизации женщин в Украине

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс. Фото: E. Blažio/LRT

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что утверждение российской разведки о том, что Европейский Союз якобы призывает Украину к мобилизации женщин, не соответствует действительности. Европейцы не планируют указывать украинцам, как проводить мобилизацию. В частности, речь не идет о призыве женской части населения в войско.

Об этом со ссылкой на "Европейскую правду" сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Мнение еврокомиссара о мобилизации женщин в Украине

"Было бы странно, если бы Европа пыталась указывать украинцам, как проводить мобилизацию, в частности мобилизацию женщин", — заявил Кубилюс.

Также он добавил, что не удивляется тому, что такие слухи распространяет Кремль.

В Службе внешней разведки России ранее заявили, что Еврокомиссия настаивает на мобилизации украинских женщин, а верховный представитель ЕС Кая Каллас якобы считает призыв украинок шагом в правильном направлении.

Читайте также:

Как сообщал Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины, в войске и мужчины, и женщины имеют равные права. В случае дискриминации или сексуальных домогательств можно обращаться в институт гендерных советников. Оказать помощь тем, кто столкнулся с издевательствами или несправедливостью в армии, готовы почти семь сотен специалистов.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Крымский ресурсный центр писал, что РФ пытается мобилизовать жителей Крыма. В северной части оккупированного полуострова уже было более десяти случаев, когда людям пытались вручить повестки. Среди тех, кого хотели призвать в российскую армию, есть и крымские татары.