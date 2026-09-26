Єврокомісар відреагував на чутки про мобілізацію жінок в Україні

Єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс. Фото: E. Blažio/LRT

Євромісар із питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що твердження російської розвідки про те, що Європейський Союз нібито закликає Україну до мобілізації жінок, не відповідає дійсності. Європейці не планують вказувати українцям, як проводити мобілізацію. Зокрема, не йдеться про призов жіночої частини населення до війська.

Про це з посиланням на "Європейську правду" передає Новини.LIVE.

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Думка єврокомісара щодо мобілізації жінок в Україні

"Було б дивно, якби Європа намагалася вказувати українцям, як проводити мобілізацію, зокрема мобілізацію жінок", — заявив Кубілюс.

Також він додав, що не дивується тому, що такі чутки поширює Кремль.

У Службі зовнішньої розвідки Росії раніше заявили, що Єврокомісія наполягає на мобілізації українських жінок, а висока представниця ЄС Кая Каллас нібито вважає призов українок крок у правильному напрямку.

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Як повідомляв Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України, у війську і чоловіки, і жінки мають рівні права. У разі дискримінації або сексуальних домагань можна звертатися до інституту гендерних радників. Надати допомогу тим, хто зіткнувся зі знущаннями або несправедливістю в армії, готові майже сім сотень фахівців.

Також Новини.LIVE з посиланням на Кримський ресурсний центр писав, що РФ намагається мобілізувати жителів Криму. У північній частині окупованого півострова вже було понад десять випадків, коли людям намагалися вручити повістки. Серед тих, кого хотіли призвати до російського війська, є й кримські татари.