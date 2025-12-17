Видео
Фронту нужна мобилизация всех — Мельник о главных аспектах

Фронту нужна мобилизация всех — Мельник о главных аспектах

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 04:30
Футболисты не могут быть важнее производителей дронов — нужна честная мобилизация
Ветеран Николай Мельник. Фото: Кадр из интервью

Фронт не удержать без честной мобилизации и кардинального пересмотра списков "стратегических" предприятий. А ситуация, когда спортсмены имеют иммунитет, а инженеры оборонки — нет, недопустима.

Такое заявление сделал ветеран российско-украинской войны Николай Мельник в интервью 24 Каналу.

Читайте также:

Футбол против дронов

Мельник жестко раскритиковал нынешнюю систему бронирования. Он привел конкретный пример абсурда. Футбольные клубы государство признает стратегическими. Игроки и персонал защищены.

В то же время производители дронов — оружия, которым держится фронт — часто такого статуса не имеют.

"При всем моем уважении к футболу, я не понимаю этого", — подчеркнул ветеран.

Он требует честной оценки бизнеса: бронь должны получать те, кто реально работает на оборону.

Мобилизация без иллюзий

По словам Мельника, мобилизация должна стать действительно всеобщей. Государству пора повзрослеть. Мельник призвал осознать простую вещь: война будет продолжаться. Быстрого финала не будет. А значит, страна должна системно перестраиваться.

Ветеран отметил, что людей на производствах не хватает, поэтому рынок труда изменится необратимо.

Нужны действенные государственные программы по реинтеграции ветеранов. Но этого мало. Женщины должны осваивать новые профессии, которые раньше считались сугубо мужскими.

"Нравится это кому-то или нет", — резюмировал военный.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада разрешила рекрутерам пользоваться реестром призывников "Оберег". Теперь рекрутеры будут видеть реальный кадровый потенциал и смогут быстрее находить специалистов под конкретные запросы бригад.

А бывший советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон призвал снизить возраст призыва в ВСУ. Он считает, что на фронт надо отправлять 18-летних, чтобы дать отпор оккупантам РФ.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
