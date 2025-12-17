Футболісти не можуть бути важливішими за виробників дронів — потрібна чесна мобілізація

Ветеран Микола Мельник. Фото: Кадр з інтерв'ю

Фронт не втримати без чесної мобілізації та кардинального перегляду списків "стратегічних" підприємств. А ситуація, коли спортсмени мають імунітет, а інженери оборонки — ні, є неприпустимою.

Таку заяву зробив ветеран російсько-української війни Микола Мельник в інтерв'ю 24 Каналу.

Читайте також:

Футбол проти дронів

Мельник жорстко розкритикував нинішню систему бронювання. Він навів конкретний приклад абсурду. Футбольні клуби держава визнає стратегічними. Гравці та персонал захищені.

Водночас виробники дронів — зброї, якою тримається фронт — часто такого статусу не мають.

"За всієї моєї поваги до футболу, я не розумію цього", — наголосив ветеран.

Він вимагає чесної оцінки бізнесу: бронь мають отримувати ті, хто реально працює на оборону.

Мобілізація без ілюзій

За словами Мельника, мобілізація має стати справді загальною. Державі час подорослішати. Мельник закликав усвідомити просту річ: війна триватиме. Швидкого фіналу не буде. А отже, країна повинна системно перебудовуватися.

Ветеран зазначив, що людей на виробництвах бракує, тому ринок праці зміниться незворотно.

Потрібні дієві державні програми з реінтеграції ветеранів. Але цього мало. Жінки повинні опановувати нові професії, які раніше вважалися суто чоловічими.

"Подобається це комусь чи ні", — резюмував військовий.

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада дозволила рекрутерам користуватися реєстром призовників "Оберіг". Тепер рекрутери бачитимуть реальний кадровий потенціал і зможуть швидше знаходити фахівців під конкретні запити бригад.

А колишній радник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон закликав знизити вік призову до ЗСУ. Він вважає, що на фронт треба відправляти 18-річних, щоб дати відсіч окупантам РФ.