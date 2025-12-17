Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Фронту потрібна мобілізація всіх — Мельник про головні аспекти

Фронту потрібна мобілізація всіх — Мельник про головні аспекти

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 04:30
Футболісти не можуть бути важливішими за виробників дронів — потрібна чесна мобілізація
Ветеран Микола Мельник. Фото: Кадр з інтерв'ю

Фронт не втримати без чесної мобілізації та кардинального перегляду списків "стратегічних" підприємств. А ситуація, коли спортсмени мають імунітет, а інженери оборонки — ні, є неприпустимою.

Таку заяву зробив ветеран російсько-української війни Микола Мельник в інтерв'ю 24 Каналу.

Реклама
Читайте також:

Футбол проти дронів

Мельник жорстко розкритикував нинішню систему бронювання. Він навів конкретний приклад абсурду. Футбольні клуби держава визнає стратегічними. Гравці та персонал захищені.

Водночас виробники дронів — зброї, якою тримається фронт — часто такого статусу не мають.

"За всієї моєї поваги до футболу, я не розумію цього", — наголосив ветеран.

Він вимагає чесної оцінки бізнесу: бронь мають отримувати ті, хто реально працює на оборону.

Мобілізація без ілюзій

За словами Мельника, мобілізація має стати справді загальною. Державі час подорослішати. Мельник закликав усвідомити просту річ: війна триватиме. Швидкого фіналу не буде. А отже, країна повинна системно перебудовуватися.

Ветеран зазначив, що людей на виробництвах бракує, тому ринок праці зміниться незворотно. 

Потрібні дієві державні програми з реінтеграції ветеранів. Але цього мало. Жінки повинні опановувати нові професії, які раніше вважалися суто чоловічими.

"Подобається це комусь чи ні", — резюмував військовий.

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада дозволила рекрутерам користуватися реєстром призовників "Оберіг". Тепер рекрутери бачитимуть реальний кадровий потенціал і зможуть швидше знаходити фахівців під конкретні запити бригад. 

А колишній радник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон закликав знизити вік призову до ЗСУ. Він вважає, що на фронт треба відправляти 18-річних, щоб дати відсіч окупантам РФ. 

футбол критична інфраструктура мобілізація дрони фронт
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації