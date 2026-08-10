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Главная Мобилизация Глюк или амнистия: что значит отсутствие ленты СОЧ в приложении Армия+

Глюк или амнистия: что значит отсутствие ленты СОЧ в приложении Армия+

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 15:25
Что означает отсутствие красной ленты СЗЧ в приложении Армия+
Приложение Армия+ и военнослужащие. Фото: Армия Inform, Сухопутные войска, коллаж Новини.LIVE

Отсутствие красной отметки о самовольном оставлении части в приложении Армия+ никоим образом не освобождает военнослужащего от уголовной ответственности. Правоведы предупреждают, что техническое исчезновение статуса СОЧ на экране смартфона без документального подтверждения возвращения в войска является лишь следствием задержки в обновлении государственных реестров или багов в приложении.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

Почему в Армия+ исчезла красная полоска о СЗЧ

Если человек физически не прибыл в место дислокации подразделения и этот факт не был оформлен соответствующими документами, он продолжает считаться нарушителем закона.

Юрист отметил, что в настоящее время практика показывает, что даже само Министерство обороны подтверждает существование проблемы, указывая, что вполне реальной является ситуация, когда боец фактически находится в СЗЧ, но программа этого не отображает.

Эксперт объяснил этот феномен спецификой работы платформы «Армия+», которая выполняет лишь функцию отображения данных из общих реестров. Поскольку информация в этих базах часто обновляется с определенным отставанием или же подтягивается некорректно, случаются ситуации, когда красная отметка исчезает без причины.

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Юрист отмечает, что в случае реального возвращения процедура выглядит иначе: военнослужащий должен подать рапорт, и после его одобрения командованием на месте красной полоски в приложении должен появиться статус «В пути». Следующим обязательным шагом является фактическое появление человека в воинской части. Только после этого командир издает приказ о зачислении лица в списки личного состава и дальнейшем продолжении его службы.

Айвазян также заявил, что если рапорт отсутствовал, статус «В пути» не активировался, а приказа о зачислении нет, то самовольное оставление части продолжается. Соответственно, простое исчезновение красной полоски с экрана не приводит к прекращению розыска, не удаляет сведения о самовольном оставлении части из официальных баз и, самое главное, не закрывает уже возбужденное уголовное дело.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, для бойцов, совершивших самовольное оставление части, официальное трудоустройство остается невозможным из-за того, что государственные реестры мгновенно фиксируют любые попытки заключить легальный трудовой договор, что позволяет силовикам сразу выследить и задержать беглеца.

В то же время правительство предоставило военным, ушедшим в СЗЧ до 11 июня 2026 года, уникальную возможность легально вернуться в ряды ВСУ, Нацгвардии или Госспецтранспорта, самостоятельно выбрав желаемое подразделение и восстановив все выплаты. А для принятия такого решения и добровольного возвращения государство выделило ровно сто дней.

мобилизация СОЧ Армия+
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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