Що означає відсутність червоної стрічки СЗЧ в Армія+

Застосунок Армія+ та військовослужбовці. Фото: Армія Inform, Сухопутні війська, колаж Новини.LIVE

Відсутність червоної позначки про самовільне залишення частини у застосунку "Армія+" жодним чином не звільняє військовослужбовця від кримінальної відповідальності. Правознавці попереджають, що технічне зникнення статусу СЗЧ на екрані смартфона без документального підтвердження повернення до війська є лише наслідком затримки в оновленні державних реєстрів або багів в додатку.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

Чому в Армія+ зникла червона стрічка про СЗЧ

Якщо людина фізично не прибула до розташування підрозділу і цей факт не був оформлений відповідними паперами, вона продовжує вважатися порушником закону.

Юрист зауважив, що нині практика показує, що наіть саме Міністерство оборони підтверджує існування проблеми, зазначаючи, що цілком реальною є ситуація, коли боєць фактично перебуває в СЗЧ, але програма цього не демонструє.

Експерт пояснив такий феномен специфікою роботи платформи "Армія+", яка виконує лише функцію відображення даних із загальних реєстрів. Оскільки інформація в цих базах часто оновлюється з певним відставанням або ж підтягується некоректно, трапляються випадки безпідставного зникнення червоної позначки.

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Юрист зазначає, що в разі реального повернення процедура виглядає інакше: військовий має подати рапорт, і після його схвалення командуванням на місці червоної стрічки в додатку повинен з'явитися статус "У дорозі". Наступним обов'язковим кроком є фактична поява людини у військовій частині. Лише після цього командир видає наказ про зарахування особи до списків особового складу та подальше продовження її служби.

Айвазян також заявив, що якщо рапорт був відсутній, статус "У дорозі" не активувався, а наказу про зарахування не існує, то самовільне залишення частини триває. Відповідно, просте зникнення червоної стрічки з екрана не призводить до припинення розшуку, не видаляє відомості про СЗЧ з офіційних баз і, найголовніше, не закриває вже відкрите кримінальне провадження.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, для бійців, які вчинили самовільне залишення частини, офіційне працевлаштування залишається неможливим через те, що державні реєстри миттєво фіксують будь-які спроби укласти легальний трудовий договір, що дає змогу силовикам одразу вистежити та затримати втікача.

Водночас уряд надав військовим, які пішли в СЗЧ до 11 червня 2026 року, унікальну можливість легально повернутися до лав ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецтранспорту, самостійно обравши бажаний підрозділ та відновивши всі виплати. А для прийняття такого рішення та добровільного повернення держава виділила рівно сто днів.